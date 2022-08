Crise Maroc-Tunisie: En représailles, Tunis rappelle son ambassadeur à Rabat et affirme sa "neutralité"

La crise entre les deux capitales semble atteindre un nouveau sommet. En représailles de la protestation marocaine contre l’accueil à Tunis du chef du Polisario, la Tunisie a également décidé le rappel de son ambassadeur au Maroc pour consultations.

Dans une déclaration publiée samedi 27 août par le ministère des Affaires étrangères, la Tunisie fait part de son « profond étonnement » face à la décision marocaine de rappeler son ambassadeur à Tunis. La diplomatie tunisienne y voit « un préjudice inacceptable contre la République tunisienne et une mésinterprétation concernant la participation (du Polisario) au sommet (TICAD)« .

« Complète neutralité », vraiment?

La Tunisie y rappelle sa position de « complète neutralité sur la question du Sahara… dans le respect de la légitimité internationale, une position ferme qui ne changera pas, tant que les parties concernées n’auront pas trouvé une solution pacifique acceptable pour tous« .

Concernant la présence à Tunis du chef du Polisario à la 8è édition du TICAD, la diplomatie tunisienne explique que l’invitation adressée à Brahim Ghali émane du président de la Commission de l’Union africaine qui a adressé au nom de l’organisation continentale un « mémorandum invitant tous les membres de l’Union africaine« .

D’un autre côté, la Tunisie assure avoir « respecté toutes les procédures d’organisation liées au sommet, conformément aux références juridiques africaines relatives à l’organisation des sommets, des conférences et des réunions de partenariat« .

Dans le même communiqué, la diplomatie tunisienne indique vouloir « préserver ses relations historiques amicales, fraternelles et historiques avec le peuple marocain ». Elle se défend également d’« adopter une position agressive envers le Maroc, et de nuire aux intérêts marocains« .

Une crise loin d’être finie

La crise entre les deux capitales est loin de connaître son épilogue. Le 26 août dernier, le Maroc avait décidé de rappeler son ambassadeur à Tunis pour consultation. Dans la foulée, la diplomatie marocaine avait également annulé sa participation au TICAD prévue à Tunis les 27 et 28 août.

Des leviers diplomatiques de protestation après que le président tunisien Kaïs Saïed a reçu en grande pompe à Tunis, Brahim Ghali, le chef du Polisario. « L’accueil réservé par le chef de l’Etat tunisien au chef de la milice séparatiste, est un acte grave et inédit, qui heurte profondément les sentiments du peuple marocain et de ses forces vives » a réagi la diplomatie marocaine dans un communiqué publié vendredi 26 août au soir.

« Face à cette attitude hostile et préjudiciable aux relations fraternelles que les deux pays ont toujours entretenues, le Royaume du Maroc a décidé de ne pas participer au 8ème Sommet de la TICAD qui se tient en Tunisie les 27 et 28 août courant et de rappeler immédiatement en consultation l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Tunis», avait justifié le communiqué