Crise Maroc-Tunisie: Après le rappel de son ambassadeur, le Maroc boycotte le sommet Afrique-Japon à Tunis

Après le rappel de l’ambassadeur du Maroc en Tunisie, Rabat a activé un autre levier de protestation dans la crise qui l’oppose à Tunis. Le royaume a décidé de ne pas participer à la 8è Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD) qui se tient dans la capitale tunisienne, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Avant l’annulation de la participation marocaine à cette grand-messe plus connue sous le nom de Sommet Afrique-Japon, le Maroc avait décidé, le 26 août dernier, de rappeler pour consultation, Hassan Tariq, l’ambassadeur du royaume dans la capitale tunisienne.

« Hostilité flagrante »

Ce rappel du diplomate marocain et l’annulation de la participation marocaine sont justifiés par « l’attitude de ce pays dans le cadre du processus du forum de coopération Japon-Afrique qui vient confirmer de manière flagrante son hostilité à l’égard du Royaume« , indique encore le communiqué

« Après avoir multiplié récemment les positions et actes négatifs à l’égard du Royaume du Maroc et de ses intérêts supérieurs, l’attitude de la Tunisie dans le cadre du processus de la TICAD (forum de coopération Japon-Afrique) vient confirmer de manière flagrante son hostilité », précise le ministère dans un communiqué.

Pour rappel, le 26 août dernier, alors même que le Polisario ne fait pas partie de la liste officielle des pays ayant participé aux éditions précédentes du TICAD, le président tunisien Kaïs Saïed a reçu à Tunis Brahim Ghali. Venu à bord d’un avion affrété par la présidence algérienne, le chef du Polisario s’est vu dérouler le tapis rouge à son arrivée dans la capitale tunisienne, où il était l’invité personnel de Kaïs Saïed.

La réaction de la diplomatie marocaine ne s’est pas fait attendre. « L’accueil réservé par le chef de l’Etat tunisien au chef de la milice séparatiste, est un acte grave et inédit, qui heurte profondément les sentiments du peuple marocain et de ses forces vives« , rappelle la diplomatie marocaine dans son dernier communiqué.

« Face à cette attitude hostile et préjudiciable aux relations fraternelles que les deux pays ont toujours entretenues, le Royaume du Maroc a décidé de ne pas participer au 8ème Sommet de la TICAD qui se tient en Tunisie les 27 et 28 août courant et de rappeler immédiatement en consultation l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Tunis », poursuit le communiqué.

Le succès du TICAD en Tunisie compromis?

Et de rappeler que « cette décision n’affecte en rien les liens forts et intacts entre les peuples marocain et tunisien, qui sont liés par une histoire commune et un destin partagé« . « Elle ne remet pas en cause non plus l’attachement du Royaume du Maroc aux intérêts de l’Afrique et à son action au sein de l’Union Africaine, ni ne remet en cause l’engagement du Royaume au sein de la TICAD« , insiste le communiqué.

A noter qu’avant même l’annulation de la participation marocaine, le succès de la 8è édition du TICAD ne semblait pas garanti. Le Premier ministre du Japon, Fumio Kishida, ne sera présent du fait d’un test positif à la Covid. De même, certains chefs d’Etat africains seront absents de la réunion tunisoise: Cyril Ramaphosa d’Afrique du Sud a par exemple annulé après la confirmation de l’absence du Premier ministre japonais. Le président Macky Sall du Sénégal avait songé un temps à annuler sa participation au Sommet mais son avion ne pouvait plus faire demi-tour.

Egalement président de l’Union africaine, le président sénégalais se joindra au Nigérian Muhammadu Buhari et le roi Mswati III de Eswatini qui ont maintenu leur participation au moment où celle de l’Algérie demeurait incertaine.

« Le Sénégal regrette que ce rendez-vous de la Ticad soit marqué par l’absence du Maroc, un éminent membre de l’union africaine, faute d’un consensus sur une question de représentation« , a dit Macky Sall à l’ouverture de cette conférence, exprimant son souhait de voir ce problème « trouver une solution durable dans l’avenir pour la bonne marche de notre organisation et de notre partenariat dans un cadre serein et apaisé« .