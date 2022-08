La romancière franco-marocaine Leïla Slimani présidera le jury de l’International Booker Prize

Le jury sera composé de Uilleam Blacker, l’un des principaux traducteurs littéraires britanniques, de Tan Twan Eng, romancier malaisien inscrit sur la liste des lauréats du Booker, de Parul Sehgal, écrivaine et critique au New Yorker, et de Frederick Studemann, rédacteur littéraire du Financial Times.

Les juges auront pour mission de déterminer la meilleure œuvre de fiction traduite, sélectionnée parmi les ouvrages publiés au Royaume-Uni ou en Irlande entre le 1er mai 2022 et le 30 avril 2023.

Alors que les candidatures sont d’ores et déjà ouvertes, la liste des douze livres retenus ne sera annoncée qu’en mars 2023, avant une seconde liste de six livres le mois suivant. Le vainqueur sera dévoilé lors d’une cérémonie en mai prochain.

Auteure de plusieurs romans, dont Chanson douce, prix Goncourt en 2016, ainsi que le Grand Prix des lectrices Elle 2017, Leïla Slimani a été nommée représentante personnelle du président Emmanuel Macron pour la francophonie la même année.