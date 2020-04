Quatre livres dans la bibliothèque de Leïla Slimani

L’auteure de ‘Chanson douce’, qui vient de publier son dernier roman ‘Le Pays des autres’, partage avec les lecteurs de Telquel quatre livres qui tiennent une place de choix dans sa bibliothèque, 4 romans à découvrir en ces temps de confinement.

1. ‘Les Aït Chéris’ de Zakya Daoud

Dans ce livre passionnant, on suit la vie de plusieurs couples mixtes dans le Maroc postindépendance. On découvre ainsi une époque très politisée, marquée par les désirs de changement mais aussi par la peur face à un pouvoir qui se durcit. J’ai surtout été touchée par les personnages féminins, leur solitude, et aussi leur sentiment d’échec dans leur vie amoureuse.

2. ‘La vérité sort de la bouche du cheval’ de Meryem Alaoui

J’ai eu la chance d’être parmi les premiers à lire ce manuscrit que mon éditeur a ensuite beaucoup aimé. Ce qui frappe dans ce roman, c’est la force de sa langue, sa crudité, son rythme. Le personnage principal est extrêmement attachant, on la suit à travers toutes…