France : la justice suspend l’expulsion de l'imam Hassan Iquioussen vers le Maroc

Sitôt connue la décision du tribunal, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé son intention de faire appel devant le Conseil d’État, la plus haute juridiction administrative.

Le ministre avait annoncé la semaine dernière l’expulsion prochaine de Hassan Iquioussen, prédicateur né en France, mais de nationalité marocaine, accusé d’avoir tenu des propos antisémites, homophobes et “anti-femmes” lors de prêches ou de conférences, tenus il y a près de 20 ans pour certains.

“Le seul motif tiré de l’existence d’actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination à l’égard des femmes ne (peut) justifier la mesure d’expulsion sans porter une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale”, a estimé le tribunal administratif de Paris dans son jugement, dont l’AFP a obtenu une copie.

“Une décision mesurée et salutaire”

Le tribunal a notamment rappelé que l’imam de 57 ans était “né en France où il réside depuis sa naissance avec son épouse et ses cinq enfants français et ses quinze petits-enfants français”.

C’est “une décision mesurée et salutaire” du tribunal, qui a notamment “écarté les propos complotistes, estimant que ces derniers, aussi regrettables qu’ils soient, n’étaient pas au sens juridique une provocation explicite à la haine”, a salué l’avocate du prédicateur, Me Lucie Simon.

“Monsieur Iquioussen remercie la justice française d’avoir su garder la tête froide malgré l’ampleur médiatique de ce dossier”, a-t-elle ajouté. “Au nom de la famille, nous sommes très heureux de cette décision”, a réagi auprès de l’AFP l’un des fils du prédicateur, Sofiane Iquioussen.

L’imam qui prêche “dans différentes mosquées”, notamment en région parisienne, selon son fils, est très actif sur les réseaux sociaux, notamment avec une chaîne YouTube, suivie par 169.000 personnes, et une page Facebook, comptant 42.000 abonnés.

Le Maroc, selon le ministre français de l’Intérieur, a délivré un “laissez-passer consulaire” pour “expulser manu militari” Hassan Iquioussen, inscrit au fichier des personnes recherchées.

L’imam “n’est pas à son domicile actuellement, il a préféré partir se reposer”, a précisé son fils, affirmant ignorer où se trouvait son père.