Maroc–Royaume-Uni : Xlinks signe avec les Canadiens WSP pour le marché de l’achat de quatre stations de conversion

Xlinks a désigné le cabinet de conseil en services professionnels d’ingénierie WSP pour fournir des services de conseil technique dans le cadre du processus d’appel d’offres pour quatre stations de conversion et des travaux auxiliaires pour le projet d’électricité Maroc–Royaume-Uni, apprend-on d’une annonce du groupe britannique.

Le mandat de WSP comprendra donc le processus d’achat des stations de conversion au Royaume-Uni et au Maroc, les travaux de connexion au réseau britannique, la connexion aux centrales de production au Maroc, et une interface entre les stations de conversion et les systèmes de câbles sous-marins, dans les deux pays.

“Les stations de conversion CCHT (courant continu haute tension) sont une partie essentielle de la réalisation du projet d’électricité Maroc–Royaume-Uni. Nous sommes ravis d’avoir WSP à bord en tant que conseillers techniques pour soutenir le processus d’appel d’offres”, a déclaré Martin Croucher, chef de projet senior à Xlinks, à l’occasion de la signature du contrat.

Le projet Xlinks Maroc–Royaume-Uni est un projet d’énergie renouvelable multitechnologique d’une capacité de production d’environ 10,5 GW qui sera construit au Maroc, avec une combinaison de centrales électriques solaires et éoliennes couplées à un stockage d’énergie, connectées exclusivement au Royaume-Uni par des câbles sous-marins (de type CCHT) de 3800 km de longueur et d’une capacité combinée de 3,6 GW à l’extrémité de réception.

Ces centrales électriques marocaines permettront à Xlinks de maximiser l’utilisation du système de transmission sous-marin et de fournir une source dédiée, quasi constante, d’énergie propre, flexible et prévisible à la Grande-Bretagne pendant une moyenne de plus de 20 heures par jour. Ce mégaprojet fournira jusqu’à 8 % des besoins en électricité des îles britanniques.