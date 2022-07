Berkane : un projet éco-touristique pour un investissement de 10 millions de dirhams

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a lancé samedi dernier un projet écotouristique mobilisant 10 millions de dirhams. Ce projet d’inscrit dans le cadre de la stratégie Forêts du Maroc et sera installé sur une superficie de 2,5 hectares.

Réalisé dans le cadre d’un partenariat public-privé, à travers une convention entre l’association de la Maison familiale rurale de Beni Snassen et la direction régionale de l’Agence nationale des eaux et forêts, le projet permettra de créer 20 emplois directs et 30 emplois indirects, et donnera une forte impulsion à l’écotourisme dans la région.

La cérémonie d’inauguration de ce projet a été marquée par la présence du gouverneur de la province de Berkane Mohamed Ali Habouha, le président de la Chambre d’agriculture de la région de l’Oriental, Mimoun Oussar, ainsi que des élus.

Dans une déclaration à la presse, Mohammed Sadiki a indiqué que cet important projet intervenait dans le sillage de la stratégie Forêts du Maroc lancée par le roi Mohammed VI en 2020, qui a donné lieu à une nouvelle approche relative à la consolidation du produit et du tourisme forestiers.

Ainsi, le ministre a ajouté que l’écotourisme comptait parmi les nouveaux axes à travers lesquels plusieurs projets seront mis en œuvre en adoptant une approche visant la préservation de tout ce qui est environnemental et biodiversité, tout en consolidant l’espace forestier par lequel se démarque la région de Beni Snassen.

Il a également relevé que ce projet permettrait de créer des emplois et jouerait un rôle important dans le développement social de la région.