Feux de forêt : l’incendie de la forêt Bab Azhar près de Taza est maîtrisé

Selon des sources locales de la province de Taza, la mobilisation de l’ensemble des intervenants se poursuit pour le ratissage de la zone de l’incendie en vue d’éviter un nouveau déclenchement des feux à cause du vent. Il s’agit aussi de secourir les habitants des douars concernés, ajoutent les mêmes sources, précisant que 500 habitants ont été évacués par mesure de sécurité.

Ce sont 550 hectares du couvert forestier qui ont été ravagés par l’incendie, mais aucune perte humaine n’est à déplorer.

Des équipes composées de centaines d’éléments des Forces armées royales (FAR), de la Gendarmerie royale, des Forces auxiliaires, de la Protection civile, de l’Agence nationale des eaux et forêts et des autorités locales, appuyées par des moyens techniques et logistiques terrestres et aériens, ont été mobilisées pour venir à bout de l’incendie.

Plusieurs camions-citernes et des avions spécialisés dans la lutte contre les feux de forêt, ainsi que des ambulances, ont également été mobilisés.

