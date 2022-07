Après Larache et Tétouan, les feux ravagent des forêts de Chefchaouen et Ouezzane

Après celui de Larache et de Tétouan, un autre incendie s’est déclaré, vendredi, au niveau de la forêt d’Achacha-Tassift dans la Commune de Talmboute, ont indiqué les autorités locales de la province de Chefchaouen.

Les équipes d’intervention, composées des services concernés, ont mené des opérations de débroussaillement pour limiter la propagation des foyers des feux de forêt et ainsi éviter qu’ils atteignent le couvert forestier, précise la même source.

À Ouezzane, les opérations se poursuivent pour maîtriser l’incendie qui s’est déclaré au niveau des communes de Zoumi et Mokrisset et qui a ravagé, jusqu’à vendredi soir, 270 hectares de la surface forestière.

Selon les autorités de cette provinces, un autre incendie s’est déclaré, vendredi à midi, dans la forêt de Jbel Moulay Abdelkader à la commune de Zoumi, ce qui a nécessité la mobilisation immédiate des équipes d’intervention, composées des éléments des autorités locales, de la Gendarmerie royale, des forces auxiliaires, de la Protection civile et des services des Eaux et forêts pour circonscrire les feux et éviter leur propagation.

S’agissant des feux violents qui ravagent toujours les forêts de Larache, les autorités locales ont indiqué que l’incendie qui a eu lieu au niveau de la forêt de Beni Yssef Al Serif, qui fait 2500 hectares dont la moitié a été ravagée par les feux, selon la dernière mise à jour. Ainsi, 1156 familles de 17 douars proches des lieux de l’incendie ont été transférées, en vue de veiller sur leur sécurité.

