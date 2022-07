Ripple s’introduit au Maroc grâce à un nouveau partenariat entre Thunes et Attijariwafa bank

Ripple et sa plateforme de transfert de fonds, RippleNet, connectent Thunes à Attijariwafa bank. Les clients d’Attijariwafa nank pourront ainsi recevoir plus rapidement les transferts transfrontaliers initiés par le réseau de Thunes grâce à la connexion entre RippleNet et Thunes.

🇲🇦We are excited to build on our partnership with @ThunesPayments and @AttijariwafaB, extending RippleNet services into Morocco and the greater MENA region! https://t.co/IQrWqr4EaW — Ripple (@Ripple) July 13, 2022

Selon un communiqué de presse de Thunes, “Thunes est connecté à Attijariwafa bank via Ripple, le leader des solutions d’entreprise et de blockchain, et sa technologie financière mondiale RippleNet. La connexion à RippleNet et Thunes permettra aux clients d’Attijariwafa bank de recevoir du monde entier et en quelques secondes les virements initiés via le réseau de Thunes. Les clients des autres banques marocaines peuvent utiliser ce service par compensation bancaire”.

“ Une nouvelle expérience de paiements transfrontaliers ”

Dans ce sens, le directeur management de la région MENA chez Ripple, Brooks Entwistle, a déclaré : “Nous sommes ravis d’annoncer cette extension de notre partenariat existant avec Thunes, et ensemble, nous sommes impatients de fournir des services plus rapides, rentables, plus transparents, et de ce fait une nouvelle expérience de paiements transfrontaliers pour les clients au Maroc.”

Pour sa part, Nawal Alami, Head of Cash Management and Payments chez Attijariwafa bank, a déclaré : “Grâce à l’adhésion de Thunes au réseau Ripplenet, Attijariwafa bank et ses partenaires financiers internationaux sont désormais en mesure d’échanger des virements de manière transparente, sécurisée et instantanée.”

Asma Ben Gamra, VP du développement réseau dans la région MENA chez Thunes, décrit quant à elle l’impact de ce partenariat : “Le Maroc est une force majeure de l’économie nord-africaine, avec un PIB de plus de 100 milliards de dollars, et c’est un centre financier clé dans la région. Les paiements transfrontaliers ont été un défi, car dans le passé, les clients devaient utiliser des méthodes inefficaces et coûteuses pour envoyer des paiements au Maroc. Nous sommes aujourd’hui ravis de nous associer à Attijariwafa bank pour permettre des paiements transparents de banque à banque sur tous les comptes bancaires au Maroc. Ce sera une amélioration majeure pour les clients qui doivent effectuer des paiements transfrontaliers réguliers, et une étape importante pour l’expansion de notre réseau en Afrique du Nord.”