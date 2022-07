Déclenché le 13 juillet, un incendie continue de ravager des dizaines d’hectares d’arbres, notamment des figuiers et des oliviers. Les éléments de la protection civile, des Forces armées royales (FAR), de la Gendarmerie royale et des services des Eaux et des forêts sont activement mobilisés pour le contrôler.

Les habitants de seize maisons se trouvant à proximité ont été évacués. Les causes de l’incendie ne sont pas encore identifiées.