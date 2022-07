Après le drame de Melilia, l’Espagne demande à l’UE d’augmenter les fonds alloués à la collaboration migratoire avec l’Afrique

Lors d’une réunion informelle du Conseil des ministres de l’Intérieur tenue le lundi 11 juillet à Prague, Fernando Grande-Marlaska a demandé à l’Union européenne (UE) d’augmenter les fonds alloués aux programmes de collaboration migratoire dans les pays africains impliqués dans le transit des migrations.

“Nous devons continuer à travailler pour prévenir et réduire les mouvements, et aller vers une gestion migratoire juste et ordonnée”, a défendu le ministre de l’Intérieur espagnol. “Ils ont besoin d’une assistance régulière, prévisible et importante, qui jusqu’à présent a été insuffisante”, a-t-il ajouté, lors de cette réunion où il était accompagné de la secrétaire d’État aux Migrations, Isabel Castro.

Dans son discours, Grande-Marlaska a mentionné l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (NDICI), et sa contribution à hauteur de 10 % aux fonds dédiés à la migration. “Nous devons tirer le meilleur parti des possibilités offertes par ce budget et mener des projets de coopération migratoire qui ont déjà démontré leur efficacité dans les pays tiers”, a-t-il déclaré.

“Renforcer le dialogue avec nos partenaires africains”

Dans le même ordre d’idées, le ministre espagnol a insisté sur la nécessité de “rehausser le profil politique et la présence de l’Union européenne” dans les pays d’origine et de transit des migrants.

“Il est urgent de renforcer le dialogue politique avec nos partenaires africains et d’avoir un plus grand dialogue entre les représentants de l’UE et les États membres”, a-t-il déclaré, remerciant pour sa récente visite à Rabat, le 7 juillet dernier, la commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, venue rencontrer le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit et traiter de l’immigration irrégulière et de la politique migratoire européenne.