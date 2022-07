Canicule : les températures atteindront 49°C dans plusieurs régions ce week-end

Les températures connaîtront une hausse qui dépassera la normale mensuelle de 5 à 10 degrés, a annoncé jeudi soir la Direction générale de la météorologie (DGM), expliquant ce phénomène par la remontée par le sud d’une masse d’air sec et chaud.

Un chergui entre 39 et 49 degrés

“Cette vague de chaleur, type chergui, intéressera la majeure partie du pays, notamment nos provinces du Sud, le Souss, les plaines de Tadla, Al Haouz, Rhamna, Chiadma, Tensift, les plateaux de phosphate-Oulmès, le Saiss, le Gharb, le Loukkous, Chaouia, Abda, l’Oriental et le sud-est du pays”, précise la DGM dans un communiqué.

Les températures maximales seront de l’ordre de 46 et 49 degrés, de vendredi à dimanche prochain, dans nos provinces du Sud et les régions intérieures du Souss, de Chiadma et Abda, fait savoir la même source.

Elles oscilleront de 39 et 45 degrés de vendredi à dimanche dans les régions du Souss, les plaines de Tadla, Al-Haouz, Rhamna, Chiadma, Tansift, les plateaux de phosphates et Oulmès, Saïss, Loukous et les régions intérieures de l’Ouest, Chaouia et Doukkala, en plus des régions de l’est et du sud-est du pays, d’après le communiqué.

Cette vague de chaleur pourra persister sur la majeure partie du pays au cours de la semaine prochaine, indique la DGM.

(avec MAP)