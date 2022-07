Agadir : le festival Timitar revient les 15 et 16 juillet

Après deux années d’arrêt obligatoire en raison du contexte sanitaire, Timitar propose cette année 16 concerts et une programmation musicale prônant “les valeurs de la tolérance et du vivre ensemble”, indique un communiqué de l’association Timitar.

De la musique ancestrale amazighe à la scène pop marocaine en passant par les rythmes chaâbi ou encore la salsa colombienne, Timitar connaîtra la participation de 50 artistes, dont Rayssa Fatima Tabâamrant, Hatim Ammor, Oudaden, Zina Daoudia, Stati, Yuri Buenaventura, Ahmed Amaynou et Hoba Hoba Spirit. 800.000 festivaliers sont attendus pendant les deux jours du festival, annoncent les organisateurs.

Le programme off de Timitar encouragera et appuiera plusieurs travaux et manifestations culturelles, dont le forum sur la valorisation de l’art des Rrways avec la présentation du Beau livre Voyage dans l’univers des Rrways, dans la perspective de l’inscription de cet art authentique à la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO.

Il est aussi prévu d’apporter un appui à la production du nouvel album du rappeur Jamal Rass Derb. L’album baptisé Tifawine valorise le patrimoine ancestral amazigh, notamment l’art de tandamt.

Par ailleurs, une soirée humoristique est prévue dans le programme off de cette année avec les artistes Rachid Aslal, Hamid Achtouk, Chaouchaou, Hassan Allioui, Qimroune, Zahra Tamgroudt, Mohamed Bouderka, Qimroune, et bien d’autres.

(avec MAP)