La ministre israélienne de l’Économie et de l’Industrie Orna Barbivai attendue au Maroc, voici le programme de sa visite

C’est en VRP des entreprises israéliennes qu’Orna Barbivai foulera le sol marocain. À son arrivée ce dimanche 20 février dans le royaume, la ministre israélienne de l’Economie et de l’Industrie entamera une visite de travail entre Rabat, Casablanca et Marrakech, avec un agenda axé sur le business.

À la rencontre du Maroc économique

Au cours de sa visite, Orna Barbivai aura des réunions avec des ministres, des hauts fonctionnaires et des industriels du royaume. La ministre israélienne devrait avoir des entretiens avec ses homologues marocains, Nadia Fettah Alaoui à l’Economie et aux Finances, Ryad Mezzour à l’Industrie et au Commerce et Younes Sekkouri à l’Emploi et à l’Inclusion économique. Les discussions devraient notamment tourner autour de la santé, de l’industrie pharmaceutique, des technologies, de la mobilité, de la cybersécurité et de l’aérien.

Pour le symbole, Orna Barbivai effectuera sa visite en compagnie de son époux, l’avocat Moshe Barbivai, qui fait un retour à ses racines. Né au Maroc, cet avocat de formation avait quitté le royaume en 1958 à l’âge de trois ans pour émigrer en Israël. Ensemble, le couple visitera des entreprises de textile et d’agriculture israéliennes installées au Maroc. Point d’orgue de cette visite qualifiée d’“historique”, Orna Barbivai signera avec Nadia Fettah Alaoui le premier accord de coopération économico-commerciale entre le Maroc et Israël depuis la normalisation de leurs relations dans le cadre des Accords d’Abraham.

“Le Maroc a une importance considérable pour Israël sur le plan diplomatique, économique et culturel. Je m’y rends pour établir les bases économiques nécessaires à des échanges bilatéraux productifs et fructueux. Bien que les liens commerciaux existent et que l’industrie israélienne soit déjà implantée au Maroc, la coopération économique n’est que partielle par rapport à son potentiel, dont la concrétisation contribuera de manière significative au bien-être et à la croissance économique des deux pays”, fait savoir Orna Barbivai.

Un premier accord économique

À la suite de la normalisation des relations entre les deux pays, le volet économico-commercial a démarré en trombe. Selon des chiffres de l’Administration du commerce extérieur israélien, les échanges bilatéraux entre Israël et le Maroc ont atteint environ 131 millions de dollars en 2021, avec près de 31 millions de dollars d’exportations et 100 millions de dollars d’importations. L’État hébreu livre au Maroc des produits de transport, du caoutchouc, des produits plastiques ou chimiques. De son côté, le royaume convoie vers Israël essentiellement du textile, des produits agricoles et des produits d’équipements de transport.

“Depuis que les relations entre les pays ont été instaurées, nous nous sommes entretenus à maintes reprises avec nos homologues du gouvernement marocain. Nous avons constaté un potentiel important de coopération commerciale bilatérale dans les domaines de la santé numérique et des équipements médicaux, de la technologie hydraulique, de l’agriculture, de la cyber et fintech, de la sécurité alimentaire, de l’énergie propre, du transport aérien, de la technologie alimentaire, et des systèmes de transport intelligents”, détaille pour sa part Ohad Cohen, le directeur de l’administration du commerce extérieur au ministère israélien de l’Économie et de l’Industrie.

“Cette première visite de travail de la ministre Orna Barbivai au Maroc est très importante et significative pour l’industrie israélienne et les exportations israéliennes vers le Royaume du Maroc”, ajoute Ohad Cohen. La visite de la ministre israélienne de l’Économie et de l’Industrie vient en effet renforcer la coopération entre les deux pays qui s’étoffe au gré des visites et des accords signés dans le sillage de la normalisation.

Coopération crescendo

C’est ainsi que le 24 novembre dernier, en marge de sa visite de deux jours au Maroc, Benny Gantz, le ministre israélien de la Défense avait signé avec Abdellatif Loudiyi, son homologue marocain, un protocole d’accord de défense qui scelle l’alliance militaire entre le Maroc et Israël.

Avant la venue du responsable sécuritaire israélien, Yaïr Lapid, le ministre israélien des Affaires étrangères, avait effectué à l’été 2021 une visite “historique” dans le royaume. Avec son homologue Nasser Bourita, le chef de la diplomatie marocaine, il avait signé une série d’accords liant les deux pays dans plusieurs domaines, notamment sur la coopération politique, l’aviation, l’agriculture, les sports, la culture et la cyberdéfense.

Dès la normalisation, le Maroc et Israël avaient lancé des liaisons aériennes dans les deux sens. Aujourd’hui, un projet d’exemption réciproque de visas est dans les couloirs de la Knesset, le Parlement israélien. Il faut désormais y ajouter la coopération dans le domaine des fouilles archéologiques, ou encore celle dans le domaine du football. Avec la visite d’Orna Barbivai au Maroc, c’est désormais un volet économique et commercial qui s’ajoute à la longue liste des accords signés.