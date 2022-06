Sebta : en un mois, 178.000 personnes ont traversé le poste frontalier avec le Maroc

Plus de 178.000 personnes, soit une moyenne quotidienne d’environ 6000 personnes, ont franchi la frontière de Tarajal qui sépare la ville de Sebta du Maroc au cours du premier mois de la réouverture du point de passage frontalier, apprend-on de l’agence de presse espagnole EFE.

Selon des données de la délégation du gouvernement central de Madrid à Sebta, au cours de ce premier mois, 178.777 personnes et 53.673 véhicules ont traversé à partir et vers l’enclave espagnole, ce qui signifie le transit quotidien de 5959 personnes et 1789 voitures.

Au cours de ce mois, 92.673 personnes et 27.432 véhicules ont quitté la ville espagnole pour le Maroc, soit 3091 personnes et 914 véhicules par jour. De même, 86.014 personnes et 26.241 véhicules sont entrées dans l’enclave depuis le royaume.

Le poste frontalier de Tarajal a officiellement ouvert ses portes le 17 mai pour le transit normal et le 31 mai pour les travailleurs transfrontaliers, qui ne peuvent pas passer la nuit dans la ville.

Ces chiffres sont très éloignés de ceux atteints avant la fermeture des frontières il y a deux ans, ce qui est directement lié au fait que l’entrée n’est autorisée que pour les personnes munies d’un passeport ou d’un visa.

La non-application de l’“exception Schengen” signifie que nombre de Marocains vivant dans la province de Tétouan ne peuvent pas entrer à Sebta sans visa, ce qui n’était pas le cas avant la fermeture.

Cette mesure, prise par les autorités espagnoles, a entraîné une baisse actuelle de plus de 25.000 entrées par jour et de plus de 2500 véhicules par jour.

(avec EFE)