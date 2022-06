Easyjet annonce une réduction de sa capacité de vols cet été

EasyJet prévoyait auparavant d’assurer environ 97 % de son niveau de vol d’avant la pandémie entre juillet et septembre, mais ce chiffre est désormais ramené à 90 %.

La compagnie a affirmé qu’il y a eu une « accélération sans précédent » dans le secteur suite à la suppression des restrictions de voyage, précisant qu’elle annulait les vols pour renforcer sa résilience, face à des problèmes opérationnels tels que « le manque de personnel dans les services d’assistance au sol et dans les aéroports, ainsi que des retards dans le contrôle du trafic aérien ».

Le directeur général d’EasyJet, Johan Lundgren, a indiqué que la compagnie sera en mesure de faire voler les passagers qui seront affectés par les annulations sur d’autres vols et beaucoup le même jour que celui réservé à l’origine.

Vendredi, l’aéroport londonien de Gatwick a annoncé la réduction de son nombre de vols quotidiens à 825 en juillet et 850 en août, contre 900 en temps normal, afin de faire face à la pénurie de personnel.

Gatwick a ainsi décidé de réduire temporairement ses vols à la suite d’un examen de ses opérations, afin d’aider les passagers à « bénéficier d’un service plus fiable et de meilleure qualité », avait expliqué le directeur général de l’aéroport, Stewart Wingate, notant qu’un certain nombre de sociétés opérant à l’aéroport avaient dernièrement eu des difficultés à assurer un service optimal en raison du manque de personnel.