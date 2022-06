Biden se rend en juillet en Israël puis en Arabie saoudite, où il va rencontrer Mohamed Ben Salmane

La Maison Blanche a mis un terme mardi à des semaines de spéculations en annonçant une tournée de Biden en Israël, en Cisjordanie occupée et en Arabie saoudite du 13 au 16 juillet.

Ce sera son premier déplacement au Moyen-Orient en tant que président des Etats-Unis. Outre ses rencontres avec les dirigeants israélien, palestinien et saoudien, Joe Biden a prévu de participer à un sommet du Conseil de coopération du Golfe (GCC) en Arabie saoudite.

Selon les observateurs, il devrait chercher à obtenir des Saoudiens une augmentation de leur production de pétrole, afin d’arrêter la hausse des prix des carburants et de l’inflation dans son pays où vont se dérouler les élections de mi-mandat en novembre. Un scrutin à risque pour son parti démocrate.

En Arabie saoudite (15-16 juillet), Joe Biden rencontrera le roi Salmane et le prince héritier. Avec ce dernier, surnommé « MBS », il discutera notamment d’énergies renouvelables, de cybersécurité et de sécurité alimentaire et énergétique, selon un communiqué de l’ambassade saoudienne à Washington. « Le partenariat entre nos deux pays est plus essentiel que jamais à la promotion de la paix, de la prospérité et de la stabilité dans le monde », ajoute le royaume.

Quelle qu’en soit l’issue, sa rencontre avec le prince héritier et dirigeant de facto de cette monarchie du Golfe va marquer un changement controversé de la diplomatie américaine. Pendant la campagne pour la présidentielle de 2020, Joe Biden avait en effet affirmé que l’assassinat et le démembrement en 2018 en Turquie du journaliste saoudien Jamal Khashoggi avaient fait de l’Arabie saoudite un pays « paria ». Le renseignement américain a conclu que « MBS » avait « validé » cet assassinat.

Pétrole vs droits de l’Homme

« La politique américaine nécessitait un recalibrage des relations » après le meurtre de Khashoggi « mais pas une rupture », a indiqué mardi un haut responsable américain à la presse. Il a souligné que l’Arabie saoudite était un partenaire stratégique des Etats-Unis depuis huit décennies et que quelque 80.000 Américains y habitaient.

Joe Biden ne peut pas « accorder davantage de valeur au pétrole saoudien qu’au sang » des victimes de MBS, a fustigé de son côté le sénateur démocrate Ron Wyden. « Embrasser MBS ne peut que nous rendre plus vulnérables aux caprices des tyrans ».

La porte-parole de l’exécutif Karine Jean-Pierre a assuré que cette visite au Moyen-Orient était « le point culminant de plusieurs mois de diplomatie », plutôt qu’alimentée par des éléments de politique intérieure de court terme.

Biden doit s’entretenir avec une dizaine de dirigeants pendant cette brève mais intense tournée, démontrant « le retour du leadership américain » dans la région, a relevé le haut responsable américain.

Partenariat israélo-américain

Ce voyage va s’ouvrir par une rencontre avec le Premier ministre israélien Naftali Bennett. Les deux hommes devraient évoquer le soutien des Etats-Unis à l’armée israélienne, en particulier son système de défense aérienne anti-missiles Dôme de Fer, sur fond de tensions régionales exacerbées par l’échec à revitaliser l’accord entre les grandes puissances et Téhéran sur son programme nucléaire.

« En Israël, le président va probablement visiter une zone où ces systèmes de défense sont utilisés et évoquer les dernières innovations entre nos pays utilisant les technologies laser contre les missiles et autres menaces aériennes », a indiqué le haut responsable, sous couvert d’anonymat. « Il va réaffirmer le ferme engagement (américain) envers la sécurité d’Israël », a-t-il ajouté.

Joe Biden doit également rencontrer le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, probablement à Bethléem, selon cette source. Il va réitérer « son engagement durable en faveur d’une solution à deux Etats » pour les Palestiniens et les Israéliens et s’efforcer de restaurer les liens avec les autorités palestiniennes qui ont été « presque coupés » sous Donald Trump.