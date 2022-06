L’acteur franco-marocain Assaad Bouab sera à l'affiche d'une nouvelle série sur Benjamin Franklin

Assaâd Bouab, qui a partagé la nouvelle sur son compte Instagram, prêtera son talent au philosophe et dramaturge français Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, accompagné de Thibault de Montalembert qui jouera le rôle du diplomate et ministre français, le comte de Vergennes. La série regroupera également d’autres pointures du septième art comme Noah Jupe, Daniel Mays, Ludivine Sagnier et Jeanne Balibar.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Assaad Bouab (@assaadbouab)

Actuellement en tournage à Versailles, cette fiction de huit épisodes sera portée par Michael Douglas, dans la peau de l’homme politique américain et un des pères fondateurs des États-Unis. À l’âge de 70 ans, sans aucune formation diplomatique, Franklin a convaincu la France, monarchie absolue à l’époque, de soutenir l’expérience américaine en matière de démocratie. Son charisme et sa notoriété auprès des grandes personnalités françaises et culturelles de l’époque, fera de lui un porte-parole qui compte.

Après avoir rejoint le casting de la dernière saison de la série Peaky Blinders, Assaad Bouab, qui tenait l’un des rôles principaux dans la série française Dix pour cent, continue son ascension. « Content de rejoindre cet incroyable casting. Une belle aventure commence » souligne l’acteur sur son compte Instgram.