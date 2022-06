Programme d'échange : des étudiants israéliens arrivent au Maroc pour un séjour d'études

Premier programme d’échange maroco-israélien. Trente-et-un étudiants israéliens de l’Université de Ben Gourion du Néguev à Beer-Sheva (sud d’Israël) sont arrivé au royaume, dans le cadre du premier séjour d’études israélien au Maroc.

Il s’agit d’un groupe d’étudiants du master des études du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, majoritairement originaires du Maroc, qui établissent leur première visite dans leur pays d’origine.

Le programme du séjour mènera ces jeunes chercheurs à Fès, Merzouga, Tinghir, Ouarzazate, Marrakech et Essaouira. Depuis leur arrivée au royaume, ils se sont rendus à Rabat et à Chefchaouen.

في إطار الاتفاقيات المبرمة بين المغرب واسرائيل بخصوص تبادل زيارات الطلبة بين البلدين، قام هذا الأسبوع بالرباط وفد من طلاب جامعة بن غوريون الاسرائيلية بزيارة مؤسسة أرشيف المغرب، للإطلاع على غزارة الأرشيف، الذي يعتبر مكونا هاما من تاريخ المغرب وهويته. أتمنى لهم زيارة موفقة للمغرب. pic.twitter.com/JULORwBYuD — Dr. David Govrin (@DavidGovrin) June 6, 2022

Dans la capitale, ces étudiants ont participé à un séminaire à l’Université internationale de Rabat (UIR), nous informe la professeure israélienne qui les accompagne, Orit Ouaknine. « Nous nous rendons au Maroc pour la première fois. À Rabat, nous avons visité les Archives du Maroc et l’UIR, avec laquelle nous avons un partenariat et où nous avons participé à un séminaire sur ‘les différents défis au Moyen-Orient et le rôle que joue le Maroc dans la région », a-t-elle déclaré. Cette professeure est la première de son pays à être reçue par l’Académie du royaume.

Lors de son séjour à Rabat, la délégation israélienne a été reçu par Lankey, un centre de programmes d’échanges internationaux. Ce dernier a saisi l’occasion pour sceller un accord avec l’université de Ben Gourion.

En vertu de ce partenariat, l’université israélienne va commencer, à partir de l’année prochaine, à envoyer des groupes d’étudiants au Maroc pour des séjours culturels, nous a confirmé la fondatrice de Lankey, Myriam El Mouniri.

Pour Orit Ouaknine, « durant ce voyage, ces étudiants, majoritairement d’origine marocaine, découvriront la société, la culture et l’histoire du Maroc ».

Sheer Mair, 27 ans, nous fait part de son expérience au Maroc : « je suis là avec des étudiants du département des études du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. C’est ma première visite au Maroc. Mes grands-parents sont nés à Casablanca et je suis le premier membre de ma famille à revenir au Maroc ».

« Les Marocains sont très sympathiques, où nous allons, les gens nous invitent chez eux ou à un plat de couscous. Je me sens, en quelque sorte, chez moi ici, je me sens vraiment attachée au pays. J’ai hâte d’y revenir, mais cette fois-ci avec ma famille », poursuit-elle.

À Essaouira, ces jeunes Israéliens visiteront le musée de l’histoire juive, Bayt Dakira, et rencontreront le conseiller royal André Azoulay, nous a déclaré Ouaknine.

À noter qu’en mai dernier, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation a signé son premier mémorandum d’entente avec son homologue de l’Etat hébreu.

Cet accord vise à établir des liens de coopération entre les établissements universitaires marocains et leurs homologues israéliens dans les domaines scientifique et technologique, ainsi qu’à développer des programmes de recherche conjoints dans les secteurs prioritaires pour les deux pays.