La lutte contre le harcèlement en milieu universitaire au centre d'une rencontre à Oujda

Placée sous le thème « La lutte contre le harcèlement en milieu universitaire : Quel rôle pour l’université et quels mécanismes ? », cette rencontre a été organisée la Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH) de l’Oriental en collaboration avec l’Université Mohammed Premier (UMP) d’Oujda.

Le forum, qui a connu la participation de professeurs universitaires et experts dans les domaines juridique, pédagogique, psychologique et des droits de l’Homme, en présence notamment de responsables judiciaires, a permis de contribuer à l’enrichissement du débat public sur le rôle de l’université en tant qu’espace de sensibilisation et de conscientisation contre le harcèlement, en plus de présenter des expériences et bonnes pratiques en la matière à l’échelle nationale et internationale.

Intervenant lors de cette rencontre, la présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach, a souligné que « le Conseil place la question de la violence basée sur le genre social au cœur de ses préoccupations », et a lancé en novembre 2021 une campagne nationale qui se poursuit jusqu’à novembre prochain, en vue d’encourager le signalement des différents cas de violence contre les femmes et lutter ainsi contre l’impunité des auteurs.

« Prenons des mesures urgentes ! »

« Les statistiques relatives aux cas de violence et de harcèlement contre les femmes sont inquiétantes, y compris pour les cas commis au sein des différents espaces d’enseignement et de formation, dont les universités », a-t-elle affirmé, appelant les universités à mettre en place un cadre général facilitant le signalement des cas de harcèlement et de violence basée sur le genre social.

« Il s’agit aussi d’apporter le soutien aux victimes et de prendre des mesures urgentes contre les auteurs de ces actes à chaque fois qu’un cas est signalé, sans oublier les mesures de remédiation visant à aider les victimes à surmonter la situation et à poursuivre leurs études », a dit Mme Bouayach.

De son côté, le président de l’UMP, Yassine Zarhloule, a mis en exergue les efforts déployés par cette université en matière de promotion des droits et de la contribution des femmes, qu’elles soient étudiantes, professeurs ou fonctionnaires de cette institution, ainsi que sur le plan de la lutte contre toutes les formes de violence et de harcèlement basées sur le genre social.

Il a relevé que « l’UMP a lancé une expérience pionnière consistant en la mise en place d’un budget consacré à la promotion de l’approche genre », ajoutant que « les universités doivent être des espaces de promotion des valeurs nobles de l’humanité, loin de tout comportement dégradant pour la dignité humaine ».

Ce forum s’inscrit dans le cadre de la campagne onusienne de lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles, lancée en novembre 2021. Il fait partie d’une série de rencontres similaires organisées par le CNDH dans les différentes régions du Maroc autour de la violence basée sur le genre social.

Ces rencontres interviennent en préparation d’une conférence nationale qui sera organisée sur ce thème en novembre prochain.

(avec MAP)