Hôpital des enfants de Rabat : les jumeaux siamois séparés se portent bien, selon le chirurgien

Les jumeaux siamois, qui étaient reliés par l’abdomen, le foie et la partie inférieure de la poitrine, sont en bon état de santé, quatre jours après l’intervention chirurgicale qu’ils ont subie », a déclaré à la MAP M. Taibi, chirurgien pédiatrique ayant supervisé l’intervention.

Le protocole de réanimation des jumeaux a été parachevé, a-t-il précisé, ajoutant qu’ils seront remis à leurs parents demain (mardi, ndlr) ou après-demain.

Il a expliqué que la séparation des jumeaux siamois a été reportée jusqu’à ce qu’ils aient deux mois révolus afin qu’ils puissent supporter l’opération qui a duré quatre heures.

“L’intervention chirurgicale a été exécutée à l’aide d’une technologie existante à l’hôpital, permettant la séparation avec succès du foie sans faire couler une seule goutte de sang (.). Il en est de même pour la partie inférieure de la poitrine qui a été séparée sans aucun problème au niveau du péricarde”, s’est félicité M. Taibi.

Le succès de cette opération, la deuxième du genre à l’hôpital des enfants de Rabat, a été rendu possible grâce aux efforts conjugués des chirurgiens, anesthésistes, réanimateurs, infirmiers et de l’ensemble du staff médical qui a supervisé l’opération, en plus de la disponibilité au Maroc de l’ensemble des moyens nécessaires à cette délicate intervention chirurgicale.

(avec MAP)