9e session du conseil d’administration du Centre régional d’investissement Fès-Meknès

Dans son mot d’ouverture, M. le Wali a rappelé que la promotion de l’investissement constitue une des priorités royales mises en exergue par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, dans son discours prononcé le 14 octobre 2022, soulignant l’importance de la mise en œuvre d’un Pacte national visant la mobilisation de 550 MMDH d’investissements et la création de 500.000 emplois à l’horizon 2026.

C’est dans ce cadre que le Gouvernement a adopté en janvier dernier la nouvelle Charte de l’Investissement, qui traduit la Haute sollicitude Royale pour donner un nouvel élan à l’investissement. Cette Charte marque une étape importante et concrétise une partie des recommandations du Nouveau Modèle de Développement, afin d’accompagner la relance des différents secteurs de l’économie marocaine. Elle permettra ainsi de renforcer la dynamique d’investissement au niveau des régions et de renforcer l’attractivité des territoires, avec pour ambition d’améliorer l’impact des investissements, particulièrement en ce qui concerne la création d’emplois permanents et la réduction des disparités territoriales en termes d’attractivité des investissements.

Ce nouveau dispositif incitatif stratégique, dont la gestion sera en grande partie déconcentrée, permettra au CRI de renforcer son rôle central dans la promotion de l’investissement et la création d’emplois, en tant que facilitateur de l’acte d’investir et d’accompagnateur, particulièrement auprès des TPME, dans le cadre d’une démarche participative et intégrée avec l’ensemble des acteurs concernés par l’investissement au niveau de la Région, en bénéficiant de l’appui nécessaire à la réalisation de ses missions.

Ce Conseil a été l’occasion pour le Directeur Général du CRI Fès-Meknès, de présenter le bilan des réalisations du Centre pour l’année 2022, marquée par le lancement de nombreux chantiers stratégiques de développement socio-économique de la Région, l’amélioration des principaux indicateurs de l’investissement régional, ainsi que le lancement de plusieurs programmes d’accompagnement des entreprises, témoignant ainsi de la dynamique d’investissement et de l’entrepreneuriat régionale, ainsi que le renforcement de la compétitivité de l’offre territoriale de la région Fès-Meknès.

Ainsi, la Commission Régionale Unifiée d’Investissement (CRUI) de la région de Fès-Meknès, a tenu 60 réunions au titre de l’année 2022, avec un délai moyen d’instruction de 9,7 jours, durant lesquelles près de 560 dossiers ont été examinés, avec 396 dossiers statués, dont 278 approuvés (soit 70% des projets examinés durant cette période), représentant un montant global de plus de 7,5 MMDH (+36% vs 2021), et la création de 17.200 nouveaux emplois stables (+32% vs 2021).

Sur le volet conseil et accompagnement, le CRI Fès-Meknès a accompagné durant cette période plus de 1625 porteurs de projets dans le cadre des différents programmes d’accompagnement déployés par le Centre, dans une approche intégrée visant à répondre aux besoins des entreprises, et ce durant toutes les étapes du cycle de vie de leurs projets (idéation, accompagnement préfinancement, formation, incubation, aide à la pérennisation). C’est dans ce cadre que les programmes « Afwaj », « Sayidtati Al Moukawila », « Ofok Al Moukawil », « la semaine du Digital » et « les Matinées de l’entrepreneuriat » ont été lancés, en partenariat avec de nombreux acteurs publics et privés*, afin de répondre à des problématiques et thématiques diverses relatives à l’entrepreneuriat : entrepreneuriat féminin, digital et e-commerce, accès au financement, innovation, etc.

Sur le volet impulsion économique et offre territoriale, le CRI a notamment :

Contribué à la mise en place de nouveaux dispositifs incitatifs régionaux, visant à encourager les investissements dans les secteurs de l’industrie et de l’offshoring à forte valeur ajoutée. La prime d’installation à Fès-Shore vient ainsi compléter les mécanismes existants au niveau de la Région, à savoir la prime à l’emploi et le fonds de souveraineté industrielle.

Contribué à la planification stratégique, à travers l’élaboration d’études visant à renforcer l’attractivité et le développement économique de la Région. Celles-ci concernent notamment la banque de projets sectoriels, l’étude de création de nouvelles zones industrielles et zones d’activités économiques à l’horizon 2030, la stratégie de positionnement et de développement économique à l’horizon 2035 ainsi que l’étude pour l’amélioration de l’attractivité de l’investissement touristique de la destination Fès-Meknès, en partenariat avec la SMIT.

Déployé une stratégie de communication multicanale et de promotion territoriale, à travers l’élaboration et la mise à disposition d’outils de promotion de la Région au profit des investisseurs, notamment les nombreux guides (foncier, financement, création d’entreprises), les fiches sectorielles contenant les données macro et microéconomiques des filières phares de la Région, la banque de projets pour les activités génératrices de revenus, les magazines d’information semestriels « CRI News », la capsule promotionnelle de la Région multilingues, etc.

M. Yassine Tazi a enfin rappelé les priorités du plan stratégique 2023-2025 couvrant 5 axes stratégiques s’inscrivant pleinement dans le cadre de la vision Royale. Ces axes concernent la promotion de l’investissement productif et le soutien des filières porteuses, la promotion et le développement des dispositifs d’accompagnement et d’encadrement des jeunes porteurs de projets, la facilitation de l’acte d’investir ainsi que la professionnalisation de la médiation et de la conciliation comme mode de règlement à l’amiable des litiges.

Après échanges et discussions, les membres du Conseil d’administration ont approuvé, à l’unanimité, l’ensemble des résolutions présentées, et ont félicité le CRI Fès-Meknès pour le bilan de ses réalisations, qui témoigne de la nouvelle dynamique insufflée, et l’ont invité à poursuivre ses efforts afin de contribuer au développement et à la promotion de l’investissement à l’échelle de la Région.