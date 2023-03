[Série histoire - épisode 1] Maroc-Algérie : la trahison initiale

De l’alliance contre la colonisation à la lutte armée (Guerre des sables) puis à une situation de crise de plus ou moins haute intensité, Mohamed Brini, vétéran de la presse marocaine avec presque 50 années d’activité au compteur, revient dans une série d’articles, traduits par TelQuel, sur l’histoire des relations entre le Maroc et l’Algérie. Il explique comment le Sahara, pomme de discorde héritée de la colonisation, a été instrumentalisé par Alger, jusqu’à devenir une affaire de politique intérieure algérienne, une béquille sur laquelle s’appuie un pouvoir politique affaibli et phagocyté par l’armée.

Par Mohamed Brini