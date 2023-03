Radars pas installés, amendes mal gérées : les points noirs de la stratégie nationale de sécurité routière

Dix décès et 33 blessés graves par jour, c’est le bilan moyen des accidents de la circulation au Maroc. La mise en place d’un système de contrôle et de constatation des infractions par les radars fixes fait partie des mesures prises pour lutter contre l’hécatombe. Dans son rapport annuel, la Cour des comptes observe que la stratégie nationale de la sécurité routière, pour la période 2017-2026, n’a pas été mise au jour à la lumière des objectifs du nouveau plan mondial de la sécurité routière (2021-2030). L’institution relève également que la gestion des infractions constatées par les radars fixes s’effectue à travers des systèmes non intégrés. Le processus de traitement des infractions se trouve donc fragmenté sur des systèmes informatiques séparés et administrés par différents acteurs. Résultat : cela génère des incompatibilités entre les systèmes informatiques et des retards dans le traitement des infractions. En outre, trois…

