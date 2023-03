Mab’Rock : l’Uzine dévoile sa programmation “spécial ramadan”

L’Uzine, espace culturel multidisciplinaire situé dans le quartier industriel de Ain Sebaâ à Casablanca, organise pour la seconde fois le Mab’Rock, programme “spécial ramadan”, dont le calendrier débutera le mercredi 29 mars et prendra fin le dimanche 16 avril, annonce la fondation Touria et Abdelaziz Tazi dans un communiqué.

Ateliers, masterclasses, workshops, théâtre et autres activités artistiques seront proposées, “dont l’enrichissement réside dans la pluralité des registres proposés : traditionnel, spirituel, classique (hadra, gnaoua, ghiwane, zajal, etc.)”, indique la même source.

Dans le cadre de ce programme, la fondation invite à “la rencontre des générations et au décloisonnement des univers artistiques et culturels”, selon les mots de la directrice générale Asmaa Zniber.

Deux salles, deux ambiances

Ce programme ramadanesque se présente en deux temps. La première partie, “9bl lftour”, qui débutera le 29 mars, s’axe principalement sur la transmission artistique et culturelle auprès des jeunes, à travers l’organisation d’ateliers, masterclasses et rencontres autour de la danse, du théâtre, de la musique, du chant et du dessin. Ces ateliers auront lieu chaque jour jusqu’au 15 avril, de 15 h à 17 h.

La seconde partie de la programmation, “Mab’Rock ftourkom”, invite, quant à elle, le public de l’Uzine à participer à différentes rencontres musicales, concerts, pièces de théâtre, compétitions de danse. Elle commencera vendredi 31 mars autour du vernissage d’une exposition de peintures “Cicatrices brodées”, en partenariat avec l’association culturelle Jadal. Les évènements “Mab’Rock ftourkom” se dérouleront en soirée, dès 21 heures.

Enfin, la part belle sera également faite aux mots, avec la programmation d’évènements autour du livre, du slam et du zajal tout le long du mois de ramadan.