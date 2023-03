Journée du design italien : qualité, authenticité et savoir-faire

Pour amorcer cette grand-messe du design, une table ronde a réuni le 9 mars, au Musée Mohammed VI d’art contemporain de Rabat, six acteurs majeurs du domaine, dont l’ambassadeur du design italien Andrea Anastasio, la responsable des activités internationales de la Fondation des musées de Turin Angela Anna Benotto, ou encore le designer et architecte d’intérieur international Hicham Lahlou.

En amont de la conférence, l’Ambassadeur d’Italie au Maroc a développé et expliqué le thème de cette année : “On a dédié cette édition à la qualité qui éclaire. Dans le monde du design, il s’agit du lien fort entre l’approfondissement, la théorie et la construction de l’objet avec toutes les priorités du monde contemporain. C’est-à-dire la soutenabilité, l’inclusivité sociale, la formation et la lutte contre les inégalités.”

La qualité sous toutes ses coutures

Les différents intervenants ont appréhendé le thème sous plusieurs angles. Ainsi, Andrea Anastasio a évoqué le lien entre la qualité du design et le modèle économique capitaliste qui doit s’affranchir de la dimension mercantile pour inclure une préoccupation responsable vis-à-vis des ressources humaines et de l’environnement. Un point d’autant plus pertinent, a-t-il expliqué, que l’Intelligence artificielle est en voie de restructurer les modes de fabrication.

Professeur à l’Université internationale de Rabat, Karim El Achak a invité les participants et l’assistance à considérer un monde dans lequel le design n’obéit pas seulement à la frénésie des délais, mais chérit davantage les matériaux. De son côté, le directeur du Musée d’art oriental de Turin David Quadrio a indiqué que l’excellence se manifeste lorsque l’on parvient à créer une œuvre dans un contexte étranger à celui de sa conception, tout en préservant sa valeur.

Enfin, pour Iman Benkirane, professeure architecte spécialisée en design urbain, la qualité se matérialise à travers “l’appropriation de l’espace par l’habitant”.

Une ode au design italien

Le 11 mars, la célébration de la Journée du design italien s’est poursuivie au théâtre du consulat général d’Italie de Casablanca avec une exposition du design made in Italy. Soigneusement arrangées par le designer Hicham Lahlou, les pièces exposées comprenaient des meubles provenant de grandes maisons d’édition telles que Edra, Poliform ou encore Ceramica Italia, sans oublier des voitures de collection des marques Alfa Romeo et Fiat, disposées dans la cour du consulat.

Hicham Lahlou a souligné l’aspect emblématique des pièces exposées, qui “sont étudiées dans les universités et les écoles d’art. On les trouve dans de grands musées comme le MoMA, à New York. Cet intérêt pour le design est notamment ce qui constitue la force de l’Italie. C’est un pays qui a su intégrer l’art appliqué à l’innovation”.

À noter que la Journée du design italien ne se limite pas à célébrer l’expertise italienne, mais participe aussi à favoriser les échanges culturels et commerciaux entre l’Italie et le reste du monde, dont le Maroc.