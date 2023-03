Chantage au roi Mohammed VI : trois minutes seulement pour sceller le sort d'Eric Laurent et Catherine Graciet

Trois minutes seulement auront suffi pour sceller une saga qui a déchaîné les passions depuis près de huit ans. Ce 14 mars, le tribunal judiciaire de Paris s’est prononcé sur l’affaire opposant les journalistes Eric Laurent et Catherine Graciet au royaume du Maroc. Accusés d’avoir exercé un chantage au roi Mohammed VI en demandant une somme d’argent (on parle de 3 millions d’euros) en échange de la non-publication d’un livre-enquête sur le Palais, ils encouraient jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 75.000 euros. Le juge en a décidé autrement, condamnant les auteurs de Le Roi prédateur (Le Seuil, 2012), reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés, à un an de prison avec sursis et 10.000 euros d’amende chacun. Un verdict relativement conforme au réquisitoire du procureur de la république, prononcé lors de la…

