Ibtissame Bennani, directrice générale adjointe de Mass Media

“Apprendre et partager au quotidien”, c’est la devise d’Ibtissame Bennani. La directrice générale adjointe la prestigieuse agence Mass Media sait de quoi elle parle, elle qui a gravi, en 20 ans, les échelons pour occuper aujourd’hui un poste de management de l’une des plus grandes agences de publicité au Maroc. Elle y pilote le pôle Média, le pôle Digital Ads et les projets Data. Rien que ça. Ibtissame Bennani dispose de plusieurs cordes à son arc : Stratégie online et offline, Déploiement des plans d’actions, Marketing Digital, Market Survey, Relations presse & Influence et Développement personnel. Avec une expérience dans le conseil en achat d’espace média, Ibtissame Bennani a pu accompagner plusieurs marques et institutions dans la gestion et l’optimisation du budget média. Passionnée par le consumer insight et par la richesse des solutions marketing digital, Ibtissame Bennani est également active dans le monde associatif, notamment féministe, au sein de l’Association des Femmes Cheffes d’Entreprises du Maroc (AFEM).