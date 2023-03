Sofia El Khyari, réalisatrice : “Pendant longtemps, les personnages masculins ont dominé le cinéma d’animation”

Née à Casablanca en 1992, Sofia El Khyari a appris l’animation en autodidacte parallèlement à ses études de gestion culturelle en France. Après avoir réalisé son premier court-métrage aux Beaux Arts de Paris et décroché un master en animation au Royal College of Art de Londres, l’artiste affiche un goût prononcé pour la poésie animée, et l’utilisation du son et de l’image pour traduire des atmosphères sensorielles. Son exposition “Voyage en rêverie”, présentée en parallèle du FICAM 2023, dévoile des peintures et recherches ayant servi à la fabrication de ses trois dernières œuvres : Ayam (2017), Les corps poreux (2018) et L’Ombre des Papillons, présenté pour la première fois au festival de Locarno (Suisse) en août 2022.

