Le dernier Spielberg au ciné, les dessins d'YSL à Marrakech, un festival d'animation à Meknès... les sorties de la semaine

L’hommage de Spielberg

Cinéma. En tête du box-office depuis sa sortie le 22 février dernier, le dernier film de Steven Spielberg est un hommage poignant au Septième art. Campé dans les États-Unis des années 1960, The Fablemans raconte l’histoire d’un jeune garçon, Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle), qui tombe amoureux du cinéma après avoir assisté avec ses parents à The Greatest Show on Earth (Le plus grand chapiteau du monde, film de 1952, ndlr). Dès lors, c’est le coup de foudre pour le garçon qui, muni d’une caméra, se met à filmer sa famille. S’il est encouragé par sa mère, Mitzi, son père ne voit dans cette passion qu’un passe-temps. Pourtant, le jeune homme continue de filmer au fil des années les scènes quotidiennes du foyer, jusqu’à ce que la caméra le mène à un secret familial… Dans ce récit intime, initiatique et plein d’émotions, inspiré de sa propre histoire familiale, Steven Spielberg retrace la construction du lien indéfectible qui l’unit au cinéma. Actuellement au CinéAtlas de Rabat et El Jadida.

Le coup de crayon d’Yves Saint Laurent

Exposition. À Marrakech,…