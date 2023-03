Sublimez votre quotidien avec la Nouvelle Classe A

Extérieur sportif et musclé : L’avant de la nouvelle Classe A inspire puissance et dynamisme. En effet, la vue de l’avant est dominée par le capot incliné vers l’avant avec ses deux renflements puissants et son « nez de requin » abrupt, la calandre redessinée avec un motif en étoile et les phares plats, disponibles en option dans une variante à LED. Le caractère sportif est souligné par des jantes affleurantes à l’extérieur avec quatre designs de jantes supplémentaires dans des tailles allant jusqu’à 19 pouces, dont des jantes en alliage léger peintes en noir brillant en option, au design multibranches et avec un rebord de jante brillant pour la ligne AMG. Le nouveau diffuseur arrière et les feux arrière à diodes électroluminescentes (LED) de série confèrent à la voiture une apparence fascinante et attrayante, de jour comme de nuit. L’extérieur de grande classe est parfaitement complété par un choix attrayant de peintures extérieures : une variété de finitions de peinture non-métallique/métallique et MANUFAKTUR est disponible.

Intérieur individuel et high-tech : L’exclusivité se reflète également dans l’intérieur de la nouvelle Classe A. Le clou du spectacle est l’écran double autoportant de série, avec un écran de 7 pouces ainsi que le plus grand écran de 10,25 pouces qui occupe le devant de la scène. En option, deux écrans de 10,25 pouces qui semblent flotter avec leur aspect grand écran. L’architecture interne, unique dans cette catégorie, donne lieu à une ambiance lumineuse très particulière qui rappelle peut-être l’illumination d’un bâtiment futuriste la nuit. Les trois bouches d’aération rondes en forme de turbine, typiques de Mercedes-Benz, rendent hommage au monde de l’aviation. Le volant révisé de la génération actuelle, en cuir Nappa de série, est compact et s’accorde avec le caractère high-tech de la console centrale redessinée. À l’intérieur, la gamme de modèles répond à tous les souhaits de personnalisation : même dans la variante de base de la nouvelle Classe A, un siège confort de haute qualité dont le nouveau revêtement ARTICO à gaufrage tridimensionnel souligne encore la sportivité du véhicule. Le niveau de finition Progressive propose trois couleurs intérieures différentes : le noir, un beige luxueux et le nouveau gris sauge, très tendance. Un nouvel élément de garniture en fibre de carbone foncée met en valeur le tableau de bord et les portes de ces modèles.

La ligne AMG est conçue pour la performance et comporte une garnitures en aluminium brossé brillant et de surpiqûres contrastantes rouges dans les sièges ARTICO/MICROCUT. Les sièges confort comportent des tissus fabriqués à partir de 100 % de matériaux recyclés dans leur partie centrale. Pour les sièges ARTICO/MICROCUT, la proportion de matériaux recyclés est de 65 % pour la surface du siège et de 85 % pour le matériau sous-jacent. Même dans sa version de série, la nouvelle Classe A offre de nombreux équipements inclus tels qu’une caméra de recul, le Pack USB et le volant en cuir Nappa. Dès la première finition « Progressive », les clients peuvent également bénéficier d’équipements standard tels que les phares à LED, le siège avec soutien lombaire, le Pack Parking ainsi que le Pack Rétroviseurs.

Dans l’ensemble, Mercedes a simplifié significativement la logique de l’offre pour les packs d’équipements afin de réduire la sélection fastidieuse de nombreuses options individuelles. Les caractéristiques fonctionnelles qui sont souvent commandées ensemble sont désormais regroupées en packs d’équipements sur la base du comportement réel des acheteurs. D’autres options fonctionnelles sont disponibles en complément. En ce qui concerne les options de design telles que la peinture, la sellerie, les garnitures et les roues, les clients peuvent toujours configurer leur véhicule individuellement, comme auparavant.

Plus numérique, plus intelligent, plus sûr : Dans la nouvelle Classe A, le matériel et le logiciel ont fait un grand bond en avant : la dernière génération de MBUX est intuitive à utiliser et capable d’apprendre. L’écran du conducteur et l’écran central créent une expérience globale et esthétique et peuvent être personnalisés à l’aide des nouveaux styles d’affichage (Classic avec toutes les informations importantes pour le conducteur, Sporty avec le compte-tours dynamique, Discret avec un contenu réduit), de trois modes (Navigation, Assistance, Service) et de sept univers de couleurs. L’écran central offre toutes les fonctions précédentes telles que la navigation, les médias, le téléphone, le véhicule, etc. et peut être utilisé directement et confortablement comme un écran tactile. Le système télématique a été revu et impressionne par son nouveau design et ses performances améliorées. Bien entendu, la connectivité avec les smartphones est possible via Apple Carplay ou Android Auto Wireless, et pour plus de connectivité, un port USB-C supplémentaire a été ajouté et la capacité de charge USB a une nouvelle fois augmenté.

La nouvelle Classe A a également été mise à jour en termes d’assistance à la sécurité. Avec la mise à niveau du Pack d’aide à la conduite, par exemple, la commande de l’assistant de maintien dans la voie est beaucoup plus confortable grâce à la commande de direction active. La nouvelle génération du Pack Parking prend en charge le stationnement longitudinal et offre, entre autres, une visualisation à 360 degrés pour le stationnement assisté par caméra à l’aide d’images 3D.

Mercedes-AMG Classe A : La nouvelle Classe A fait également ses débuts chez Mercedes-AMG et forme ainsi le luxe sportif de La gamme de modèles comprend le puissant Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ainsi que la Mercedes-AMG A 35 4MATIC, tous deux bénéficiant d’un rafraîchissement à Affalterbach. Avec son nouveau look, l’A 35 se rapproche encore plus de la famille AMG et est disponible en tant que Hatchback ou en tant que berline, tandis que l’A 45 S est toujours proposée en tant que Hatchback.

Extérieur : Les phares avant révisés, la calandre spécifique à AMG et le nouveau badge rond avec l’emblème AMG à la place de l’étoile Mercedes avec une couronne de laurier attirent immédiatement l’attention sur la nouvelle Mercedes-AMG Classe A. De plus, une nouvelle jupe avant et les renflements de puissance familiers de l’A 45 donnent à l’A 35 un nouveau visage AMG cohérent. Le look AMG est renforcé par le nouveau design des roues, la lèvre de l’aileron arrière, les phares arrière revisités et les tuyaux d’échappement ronds caractéristiques (double flux sur la Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+).

Intérieur : De série, la nouvelle Mercedes-AMG Classe A est équipée du volant AMG Performance avec des boutons AMG permettant au conducteur de contrôler des caractéristiques spécifiques à AMG telles que l’ESP à trois niveaux ou l’AMG Dynamics, sans avoir à retirer sa main du volant. De plus, le siège performance AMG familier est désormais également disponible dans la couleur tendance gris sauge.

Technologie : La Mercedes-AMG Classe A bénéficie également d’une mise à jour du moteur. La Mercedes-AMG A 35 est équipée d’une alimentation auxiliaire de 48 volts et d’un démarreur-générateur entraîné par courroie (RSG), atteignant une puissance de 225 kW/306 ch avec un couple maximal de 400 Nm. En tant qu’hybride léger, le RSG offre une puissance supplémentaire de 10 kW au démarrage pour plus d’agilité. De plus, une transmission AMG SPEEDSHIFT DCT à 8 rapports est désormais installée, et un nouveau radiateur avant facilite la gestion de la température aux limites.

Infodivertissement et connectivité : La nouvelle Mercedes-AMG Classe A est également équipée de la dernière génération de MBUX, offrant des performances accrues, une puissance de charge USB accrue et un nouveau design d’écran AMG caractéristique pour une expérience de conduite interactive optimale.