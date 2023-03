“Lettre à mon éditeur” : Ahmed Massaia écrit à son éditeur... et aux autres

Lettre à mon éditeur est un essai “romancé” de Ahmed Massaia sur l’édition au Maroc, en particulier sur l’édition francophone. C’est une lettre-prétexte où il porte, d’un côté, un regard personnel et intime sur des considérations en lien avec la lecture et l’écriture et, de l’autre, une réflexion sur le processus de l’édition d’un livre. Un processus qui va de l’écrivain jusqu’au lecteur, en passant par tous les intervenants que l’auteur qualifie d’“épandeurs du savoir”.

Au terme de cette réflexion sur l’édition, l’auteur ne peut s’empêcher de se poser des questions sur l’écriture et la francophonie, et ce, au moment où le débat sur la langue revient au premier plan, sans que la question ne soit tranchée une fois pour toutes.

Ces questions en engendrent immanquablement d’autres, dont la plus déroutante : pourquoi écrire ? Une question à laquelle répondent plusieurs écrivains étrangers ou marocains, dont l’auteur lui-même.

Lettre à mon éditeur de Ahmed Massaia, aux éditions La Croisée des Chemins.

