Taux d’activité des femmes : le Maroc à la traîne

Aziz Akhannouch en a fait un des objectifs de son mandat. En dévoilant son programme gouvernemental fin 2021, le chef de l’Exécutif s’était engagé à porter le taux d’activité des femmes à plus de 30% à l’horizon 2026, soit une hausse de 10 points en l’espace d’un quinquennat. Quelques mois plus tard, en mai 2022, il est même allé jusqu’à déclarer à la Chambre des conseillers que “compte tenu des fondements de notre économie nationale, le pourcentage de l’activité économique des femmes devrait atteindre 36%”. Et d’insister : “Si nous créons un million d’emplois et offrons des opportunités d’emploi aux femmes, ce pourcentage peut augmenter”. De prime abord, l’objectif semble (trop?) ambitieux, tant, de l’avis même du Chef du gouvernement, seules “deux femmes sur dix ont une activité rémunérée hors de leur foyer et une femme sur dix seulement dispose de la rémunération correspondant au travail effectué”.

