Le Groupement des Annonceurs du Maroc organise la 5e édition de l’African Digital Summit (ADS) les 2 et 3 mars 2023

L’African Digital Summit s’impose aujourd’hui comme la rencontre annuelle de référence de tous les acteurs de l’écosystème : annonceurs, marketeurs, professionnels du digital, agences de communication et médias”, a indiqué Youssef CHEIKHI, président du GAM.

“Cette 5e édition s’inscrit dans la continuité des éditions précédentes qui ont connu, depuis 2015, un franc succès. Combinant une richesse de contenu de premier ordre à impact durable, l’ADS a su évoluer au fil des éditions pour adopter un format dynamique alliant le partage des connaissances au Networking, en passant par la consécration des meilleures innovations digitales”, ajoute le président du GAM.

L’ADS vise à accompagner l’entreprise et les dirigeants à mieux comprendre les enjeux liés au digital, mais aussi à identifier les meilleures solutions et à anticiper les évolutions futures qui impacteront leur avenir. En plus d’une plénière de haut niveau où se succéderont keynotes et panels, l’ADS 2O23, lieu de networking par excellence, accueillera à nouveau cette année l’ADS Business Forum afin de multiplier et faciliter les rencontres à forte valeur ajoutée.

À son tour, l’espace “ADS Digital Garden”, véritable pépinière d’idées et d’innovations marocaines et africaines, a été créé afin d’enrichir les composantes de l’African Digital Summit par une dimension technologique. L’objectif de cet espace est de mettre en avant des startups technologiques et des innovations pouvant servir les annonceurs dans leurs stratégies digitales. Ainsi, les annonceurs et les marques pourront découvrir et tester de nouvelles solutions.

En outre, des speakers internationaux de haut niveau animeront des Masterclasses ainsi que des Keynotes. Dans le cadre de l’ADS Executive Discussions qui constituent un moment privilégié, permettant de réunir des experts de renom et des dirigeants, le tout en comité restreint qui permet de puissamment faciliter les échanges.

Au sein de l’ADS Business Forum, les agences et autres entreprises partenaires disposeront d’un espace B to B dédié leur permettant d’accueillir les décideurs intéressés par leurs domaines d’expertise. L’objectif étant de contribuer au développement des écosystèmes du digital et de l’économie numérique en Afrique et initier des projets structurants porteurs de valeur ajoutée pour l’ensemble des parties prenantes.

Lors de ce sommet, sera également présentée l’étude “Digital Trends Morocco 2022”, réalisée en partenariat avec le cabinet IPSOS, spécialisé dans les études et le sondage d’opinion et l’agence TNC.

Cette étude a pour objectif de mettre à la disposition de l’écosystème (annonceurs, agences…) des données fiables sur le secteur, de comprendre en profondeur les niveaux de transformation qu’il subit et surtout d’avoir une vision plus claire sur l’évolution des métiers du digital. Elle sert de baromètre annuel pour détecter les tendances et informer tout l’écosystème sur l’évolution du secteur.

Enfin, les “Moroccan Digital Awards” permettront de récompenser les annonceurs et les marques qui se sont distingués dans le domaine du digital au Maroc et qui contribuent à renforcer la compétitivité du marché du digital national et de promouvoir l’excellence dans les pratiques. Un jury, présidé par Salim CHEIKH, directeur général de SOREAD-2M et composé de professionnels, d’experts et de leaders d’opinion étudiera les différentes candidatures en vue de sélectionner les meilleures.

À propos du GAM

Créé en 1984, le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM) se présente aujourd’hui comme le représentant unique des annonceurs, des marques et des marketeurs. Le GAM compte actuellement une centaine d’entreprises adhérentes, de toutes tailles et de tous secteurs d’activité (multinationales, grands groupes nationaux, PME) qui représentent plus de 90 % des investissements publicitaires au Maroc.

Le travail du GAM ne se limite pas à la défense des intérêts directs de ses membres, mais il consiste également à développer le professionnalisme dans la pratique de la publicité en renforçant l’expertise de ses adhérents en matière de marketing, communication d’une part et d’autre part à promouvoir une publicité responsable et respectueuse du public qui est nécessaire pour la construction de la confiance des consommateurs envers les entreprises.

www.gam.ma