La naissance d'Hollywood au ciné, Yassine Belattar à Marrakech, Lazywall à Rabat et Casa... les sorties de la semaine

Les années folles à Hollywood

Cinéma. Avec un casting cinq étoiles, notamment composé de Brad Pitt, Margot Robbie ou encore Tobey Maguire, le réalisateur franco-américain Damien Chazelle signe Babylon, un long-métrage pétillant qui retrace la création d’Hollywood. Évoluant dans le Los Angeles des années 1920, les personnages du film, à l’image de leur époque, naviguent dans l’excès et les paillettes des années folles, durant lesquelles tout est permis, même les rêves les plus fous. Alors que l’industrie cinématographique connaît un essor historique, ces personnages à l’ambition démesurée veulent à tout prix graver leur nom dans l’histoire du 7e art pour “faire partie de quelque chose de plus grand”. Mais entre ascension et chute, il n’y a qu’un pas. Beau et palpitant malgré des critiques mitigées, Babylon a notamment reçu cinq nominations aux Golden Globes Award 2023, et remporté le prix de la meilleure musique de film. Actuellement dans tous les Mégarama.

