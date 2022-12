Les ministres préférés des Marocains en 2022 : Bourita, Lekjaâ, Benmoussa...

Un sondage de TelQuel, réalisé par le cabinet Clair Vision, vous révèle qui a le plus marqué les Marocains cette année.

#1 Nasser Bourita (37%), le missi dominici de Mohammed VI

Le ministre des Affaires étrangères arrive en tête des ministres préférés des Marocains car, sans doute, il porte la parole de Mohammed VI en matière de politique internationale. Un domaine réservé à la royauté qui ne souffre aucune position partisane. Nasser Bourita a été l’interlocuteur principal des chancelleries étrangères au cours d’une année charnière qui a vu la diplomatie marocaine rétablir des relations normales et plus apaisées avec ses partenaires européens stratégiques : l’Espagne, l’Allemagne, puis la France. Il a répété tel un mantra que le Sahara est désormais le principal indicateur de “la profondeur et la crédibilité des amitiés avec le Maroc”. Flegmatique, il peut se montrer tranchant dans son discours comme il l’a fait avec l’Afrique du Sud. Nasser Bourita incarne le dynamisme diplomatique du Maroc à travers le monde et en Afrique. Cette vitalité s’est traduite par l’ouverture…