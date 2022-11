Santé mentale : les témoignages glaçants des patients et de leur famille

“Il n’y a aucun spécialiste des TOC au Maroc alors que des gens se suicident à cause de ces pensées” “Depuis toute petite, je sens que quelque chose cloche chez moi. Ça a commencé vers l’âge de 7 ans, j’avais des obsessions : par exemple, dès que je ne voyais plus ma mère, j’étais sûre qu’elle m’avait abandonnée, ce qui générait beaucoup d’anxiété.

“Bien sûr, je ne pouvais pas en parler à ma famille, j’avais complètement honte de ces pensées monstrueuses, et plus j’essayais de les supprimer, plus je ne pensais qu’à ça”

Nadia*