Fairmont La Marina Rabat-Salé : Un nouveau fleuron du luxe dans la région du grand Rabat

Fairmont Hotels and Resorts, une marque phare de Accor, annonce fièrement l’ouverture de son tout nouveau flagship. Erigé aux confluences du Bouregreg et de l’Océan Atlantique et offrant des vues à couper le souffle sur les monuments historiques de la région, le Fairmont La Marina Rabat Salé s’apprête à accueillir les voyageurs les plus sophistiqués à partir du 28 Novembre 2022.

Conçu tel un majestueux bateau de croisière jetant l’ancre sur l’estuaire, le Fairmont La Marina Rabat-Salé embarque ses convives pour une expérience inégalée du luxe en leur faisant découvrir la région Rabat-Salé sous un nouveau jour, reflétant l’essence du Maroc moderne et mettant en lumière ses traditions ancestrales.

A proximité de l’aéroport international de Rabat-Salé et à 10 minutes en voiture du centre-ville de la capitale, la maison Fairmont La Marina Rabat-Salé abrite 1 hôtel qui compte 186 chambres dont 27 suites somptueuses en plus d’une résidence comprenant 88 appartements d’une élégance intemporelle.

Associant des détails authentiques de l’artisanat marocain avec des éléments de design modernes, chaque chambre rend hommage aux différentes influences qui ont marqué le Royaume au fil des siècles pour façonner sa culture contemporaine imprégnée des vestiges d’un passé glorieux.

Incarnant le service attentionné distinctif de la marque Fairmont et le meilleur de l’hospitalité marocaine, ce nouveau flagship propose un large éventail d’expériences gustatives pour ravir les pupilles et les papilles de ses convives d’exception.

Ainsi, cette nouvelle adresse est dotée de 3 restaurants et d’un bar donnant sur une Orangeraie verdoyante réinterprétant les jardins extérieurs des anciennes demeures marocaines.

La brasserie française, “l’Ecume” est un voyage culinaire entre terre et mer où les ingrédients locaux sont sublimés avec brio par les mains du Chef Exécutif Nicolas Warot. Tandis que le “Dahlia”, est la promesse d’une immersion exaltante au cœur d’une cuisine marocaine authentique, magnifiée par le chef Mohammed Amine Idbounite, grâce à une touche méditerranéenne et des techniques de dressage et de cuisson modernes qui offrent un nouveau regard sur cette cuisine de partage dont les secrets se transmettent de génération en génération. Quant au “Deck”, une cuisine de voyage aux influences nikkei attend les épicuriens. Comme de la proue d’un yacht, offrant un panorama en 360° sur l’estuaire et les monuments historiques les plus saillants de la région, ce restaurant est doté d’un bar avant-gardiste et d’une piscine chauffée tout au long de l’année, transformant ce lieu en une véritable oasis urbaine suspendue dont l’ambiance évolue au gré des heures pour devenir plus vibrante dès les premiers moments du coucher.

“La Verrière” vient compléter ce bouquet d’expériences gustatives. Ainsi, ce bar lounge et salon de thé est le cœur vibrant de l’hôtel. Animée dès les premières heures de la matinée, cette version contemporaine des patios baignés de lumière de nos riads ancestraux, est un lieu de vie et de rencontre où les meilleurs cocktails sont savourés et où le tea-time le plus exquis de la région est accompagné par des pâtisseries raffinées, fraîchement préparées par le chef pâtissier Hicham Khabata.

Havre de fraîcheur pour le corps et l’esprit, le Fairmont Spa stimule les sens. De ses 10 cabines de soin dont 1 suite Spa VIP dotée d’une salle de Hammam exceptionnelle, à la lumière tamisée qui y règne, en passant par des gammes de produits dont il a l’exclusivité sur la région, chaque détail de cet univers est une invitation au bien-être. Au fil d’un mémorable voyage sensoriel, les mains expertes des thérapeutes suspendent le temps pour capturer des moments de connexion à soi et de découverte de rituels de soins ancestraux, grâce à une sélection de produit des marques « Natura Bissé » et « Maison d’Asa » dont les ingrédients ont été puisés de la richesse de notre terroir.

Agissant en parfaite synergie avec le Spa, le Fairmont Fit permet de garder la forme en voyageant et offre un véritable moment de liberté et d’évasion pour le corps et l’esprit. Équipé d’installations sportives ultramodernes, cet espace donne accès à une expérience holistique du bien-être, à travers des activités vivifiantes telles que des circuits de cardiotraining combinés à des séances de musculation ou d’aquagym en piscine chauffée, et d’autres plus apaisantes telles que des séances de yoga ou de méditation guidée sur la plage.

Pour les voyageurs de loisir, le Fairmont La Marina Rabat Salé est la référence du luxe où les expériences les plus mémorables se créent et les souvenirs les plus indélébiles se forment. A travers des ateliers DIY chez les artisans de l’Oulja ou encore des sorties pêches à bord d’un luxueux yacht et des circuits pédestres dans les dédales de l’ancienne médina, cette adresse propose une immersion passionnante dans la scène culturelle locale.

Les voyageurs pour affaires ne sont pas en reste. En effet, ce nouvel hôtel Fairmont dispose de 9 salles de réunions dont un VIP Majliss, une majestueuse Ballroom ainsi que 7 salles de sous comissions. Grâce à cette diversité d’espaces modulaires équipés d’une technologie de pointe et un service d’event planning intuitif et passionné, le centre de conférence du Fairmont La Marina Rabat Salé plante le décor des événements marquants de la communauté.

Au coeur de cette prestigieuse maison, se trouvent les artisans de ces moments : des femmes et des hommes qui ont été sélectionnés pour leur expertise et leur engagement afin de convertir de simples moments en souvenirs inoubliables. Investi dans cette mission, chaque collaborateur s’évertue à exprimer au quotidien sa passion pour ce métier et sa volonté de mettre en valeur les atouts de ce nouveau flagship.