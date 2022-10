Du cinéma fantastique, une expo à Tanger, de l'humour marocain... les sorties de la semaine

Même pas peur !

Fantastique. “La nuit de l’horreur”, nouveau rendez-vous cinématographique de l’Institut français du Maroc, donne carte blanche au réalisateur marocain Talal Selhami pour sa première édition. Passionné par le cinéma de genre, et surtout par le fantastique, il sort son premier long-métrage, Mirages, en 2010, puis son deuxième en 2018, Achoura, qui conjure la puissance évocatrice du folklore marocain. Actuellement en salles, le film est considéré comme le premier film d’horreur marocain. Destinée à mettre en avant un genre très populaire mais peu reconnu, “La nuit de l’horreur” propose ainsi la projection de deux films, en plus de Achoura, Silent Hill de Christophe Gans (2006), et Grave de Julia Ducournau (2016). Toutes les projections auront lieu en présence de Talal Selhami, et seront suivies de séances de débat et d’échange avec le public. Du 28 octobre au 5 novembre, à l’Institut français de Tétouan, Tanger, Rabat, Casablanca et Marrakech.

Du noir, du blanc et des couleurs

Exposition. À Tanger, la Fondation pour la photographie réunit une dizaine de photographes…