Et si on augmentait les salaires ?

Sans doute le grand oublié du moment est le salarié du secteur privé, alors que les grands projets défilent. Pacte national pour l’investissement de 550 milliards de dirhams, structuration du fonds Mohammed VI pour 45 milliards de dirhams, charte de l’investissement devant consacrer la prééminence de l’investissement privé sur son pendant public… il semblerait qu’un élément essentiel soit passé sous les radars des décideurs : les salaires ! L’accord sur l’augmentation du SMIG et du SMAG, fruit du dialogue social, a comme anesthésié tout débat sérieux autour des revenus du travail. La casse sociale liée au Covid, puis la spirale inflationniste qui s’en est suivie, ont siphonné les portefeuilles des Marocains, qui subissent la montée en flèche des prix avec un remarquable stoïcisme. Ce silence laisse accroire que les difficultés du quotidien seraient supportables. Pourtant, une récente enquête du HCP conclut à un moral des ménages très dégradé, le plus bas depuis 2008. Une autre étude fait ressortir cette réalité glaçante : le Maroc est revenu au niveau de pauvreté de 2014. En moins de trois ans, plus de 3…

