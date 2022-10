Yassine Mseffer, DG du CRI Marrakech-Safi : “Il s’agit de savoir vendre la région, pas seulement d’accompagner l’investisseur”

Mardi 11 octobre, le centre régional d’investissement (CRI) de Marrakech-Safi a organisé, à Benguerir, le Rhamna Investor Day, une troisième étape après celles de Marrakech et de Safi, d’une série d’assises régionales initiées il y a quelques mois pour présenter les atouts et les opportunités d’investir dans la région. Lors de cet événement étaient présents des investisseurs et différents acteurs concernés, notamment le CRI, la Wilaya de la région, le conseil régional et la CGEM. TelQuel y était et s’est entretenu avec le directeur général du CRI de la région, Yassine Mseffer.

TelQuel : Vous avez été nommé fin 2019, dans un contexte de réforme des centres régionaux d’investissement. À quoi ressemble le CRI de Marrakech-Safi, aujourd’hui ?

Yassine Msffer : Depuis fin 2019, les CRI ont désormais deux missions principales : la mission historique qui est celle de faciliter l’acte d’investir, ce qu’on appelle communément le guichet unique. Celle-ci…