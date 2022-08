4 livres à lire cet été sélectionnés par la romancière Zineb Mekouar 

Primo-romancière casablancaise, installée à Paris, Zineb Mekouar créait l’événement en mars 2022 à la parution de son roman La poule et son cumin. C’est que moins de deux mois après la sortie du livre en librairies, celui-ci figurait sur la shortlist du Goncourt du premier roman. Un honneur de taille pour cette écrivaine de moins de trente ans. Dans la foulée, Zineb Mekouar a enchaîné une tournée dans plusieurs librairies du royaume, en passant par Rabat, Casablanca, Tanger et Agadir, afin d’aller à la rencontre de ses premiers lecteurs.

Dans les librairies marocaines, le titre, La poule et son cumin — traduction française d’une célèbre expression marocaine —, attise d’emblée la curiosité des lecteurs. Car c’est avant tout du Maroc dont il est question dans ce roman, à travers les récits croisés des vies de deux protagonistes, Kenza et Fatiha. La première est l’héritière d’une grande famille casablancaise, la seconde est la fille d’une employée de la grande maison. Elles ont le même âge et se lient d’amitié, l’enfance étant naturellement imperméable aux différences de classes. Adolescentes, elles découvrent peu à peu les mondes et normes sociales qui les séparent. À sa manière, chacune d’entre elles représente une facette d’une société bouillonnante et défaillante, mais aussi une jeunesse en proie au changement.

Alors qu’elle entame à présent la préparation de son deuxième roman, Zineb Mekouar partage avec les lecteurs de TelQuel quatre recommandations de lecture, des parutions récentes, pour cet été.

Que sur toi se lamente le tigre, d’Émilienne Malfatto (éd. Elyzad, 2020)

Le petit roman d’Émilienne Malfatto est lauréat du Goncourt du Premier roman 2020. Avec cette victoire littéraire, les éditions tunisiennes Elyzad devenaient la première maison d’édition maghrébine à remporter le prestigieux Goncourt français. Émilienne Malfatto, journaliste française, situe son récit dans l’Irak rural d’aujourd’hui, et y raconte le drame d’un féminicide, commis par le frère de la protagoniste dont le nom est par ailleurs complètement éludé. “Dès les premières pages, on apprend qu’une jeune femme est tuée. Dans ce roman, ce n’est pas la tension dramatique qui importe, mais l’écriture elle-même”, commente Zineb Mekouar. “La construction du livre est assez audacieuse à mon sens, on alterne entre prose et vers poétiques. Tantôt, le narrateur parle, tantôt, la parole est donnée à un fleuve. La poésie permet de prendre de la hauteur par rapport au déroulement du drame, qui lui, est très humain”, poursuit-elle, avant d’ajouter : “J’aime cette idée d’une nature spectatrice des tragédies humaines.”

Douleur et lumière du monde, de Tahar Ben Jelloun (éd. Gallimard, 2019)

“Je pense que Douleur et lumière du monde est son plus beau recueil”, confie la romancière au sujet de cet écrivain qu’elle admire depuis l’enfance. “J’ai dévoré tous ses romans en grandissant !” sourit-elle. Dans les vers de Douleur et lumière du monde, Zineb Mekouar voit “des histoires racontées en dix lignes”, particulièrement touchantes et percutantes. “Dans sa poésie, Tahar Ben Jelloun n’est pas de ceux qui emploient de grandes métaphores et sombrent dans la théorie. Lui réussit à entrer profondément dans l’intimité des êtres à travers des mots simples”, commente-t-elle, avant de le citer : “Toi qui viens (…), donne-moi ce que tu as, car je suis ce que je peux.”

Temps sauvages, de Mario Vargas Llosa (éd. Gallimard pour la traduction française, 2021)

Prix Nobel de littérature, l’année 2021 a été celle d’un double succès français pour l’écrivain péruvien et espagnol Mario Vargas Llosa : d’une part, une entrée à l’Académie française, de l’autre, la parution française de son roman Temps sauvages. Comme souvent chez l’écrivain, c’est un véritable feuilleton politique : “Temps sauvages se base sur des faits historiques réels, à savoir le coup d’État du Guatemala”, souligne Zineb Mekouar. En choisissant de se positionner au-delà de la peur du communisme qui assiège le monde entier lors de la guerre froide, Vargas Llosa semble proposer une histoire qui s’écarte des récits officiels que l’on retrouve dans les manuels scolaires : “De fil en aiguille, il raconte comment les États-Unis ont inventé que les dirigeants du Guatemala étaient communistes… De manière générale, ce roman revient sur beaucoup d’idées reçues en géopolitique. Le lecteur est constamment décontenancé. On ne s’ennuie jamais avec Vargas Llosa.”

Âme brisée, d’Akira Mizubayashi (éd. Gallimard, 2019)

Avec son quatrième roman, l’écrivain japonais Akira Mizubayashi continue de briller par l’élégance et la profonde sensibilité de sa plume. Dans Âme brisée, lauréat du Prix des libraires 2020, il situe son action entre la France et le Japon, ses deux pays. Il y retrace la vie d’un petit garçon dont les parents construisent des violons. “En pleine guerre entre le Japon et la Chine, Mizubayashi raconte finalement l’histoire des arts qui transcendent les nations”, retrace Zineb Mekouar. Car comme dans tous les romans d’Akira Mizubayashi, littérature et musique sont profondément liées : “C’est le roman en entier qui est construit autour d’un violon. Ses notes rythment littéralement l’histoire de toute une famille.”



