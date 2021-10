“Temps sauvages”: Vargas Llosa, aux origines de la CIA et des “républiques bananières”

Etant péruvien d’origine, naturalisé espagnol, l’Amérique Latine et son histoire constituent la base de l’œuvre riche de Vargas Llosa. En ces “temps sauvages” où se déroulent le roman, tout était permis à celui qui avait les moyens d’imposer sa puissance. Les États-Unis ont, pendant longtemps, considéré l’Amérique Latine comme une chasse gardée. Hors de question de permettre qu’un autre pays que Cuba tombe dans l’escarcelle de l’Union soviétique. Et ce sont les peuples d’Amérique Latine qui en souffrent pendant des décennies. L’histoire de l’Amérique Latine est un drame continu. Les Conquistadors ont décimé des populations indigènes, voire des civilisations, maya, aztèque, inca… Le continent a été charcuté entre les colons espagnols et portugais, qui firent venir des esclaves pour travailler la terre après avoir massacré…

