De Melilia aux USA, une semaine sous le signe de la tragédie

Il y a des semaines où l’actualité vient te frapper au visage avec violence et tu ne peux pas l’ignorer. Tu ne peux pas faire semblant de ne pas être au courant. La semaine dernière, tu as vu une image qui continue encore de te hanter : des dizaines de corps gisants. Ces dizaines de corps, ce sont les corps blessés ou sans vie de dizaines de migrants qui ont tenté de franchir la frontière pour entrer à Melilia. Ce sont des dizaines d’êtres humains qui ont pris le risque de perdre la vie pour tenter de rejoindre l’ailleurs, l’Europe, pour tenter de rêver d’une vie meilleure, d’une vie plus digne. Ils étaient plus de mille à tenter de franchir la clôture qui sépare le royaume de l’enclave espagnole. Suite aux affrontements entre les migrants et les forces de l’ordre, il y a eu plus de deux cents blessés et une trentaine de morts, selon les ONG locales. Et le bilan est provisoire. Les images sont édifiantes, elles glacent le sang. Tu n’oses même pas imaginer la violence des affrontements…

