Drame de Melilia : des centaines de personnes protestent à Madrid et demandent des explications

L’Assemblée antiraciste de Madrid (Asamblea Antirracista de Madrid) et le mouvement d’État #RegularizaciónYa avaient appelé à un rassemblement sur la Plaza del Callao ce dimanche “contre le massacre de Melilia”, invitant les personnes présentes à porter des vêtements noirs et une fleur.

600 personnes défilent pour les droits des migrants

La délégation du gouvernement à Madrid estime qu’environ 600 participants ont protesté contre le “massacre” à la frontière entre l’Espagne et le Maroc, et demandé aux autorités espagnoles de “respecter” les droits des migrants.

Après la lecture de plusieurs manifestes, les participants au rassemblement se sont allongés sur le sol de la place centrale de Callao, rejouant l’une des vidéos virales sur les médias ces deux derniers jours, dans laquelle on peut voir des dizaines de migrants allongés, détenus par les autorités policières marocaines.

De cette manière inhumaine entassés les uns sur les autres que les autorités marocaines ont arrêté des dizaines de migrants subsahariens devant la barrière. pic.twitter.com/jk0gAYbEbc — AMDH Nador (@NadorAmdh) June 24, 2022

Sur les pancartes, on pouvait lire : “Personne n’est illégal”, “Black lives matter”, ou “Hier nous avons émigré, aujourd’hui nous discriminons”, entre autres.

“Nous sommes ici pour dénoncer le massacre qui a eu lieu à Melilia, où plus de 30 personnes sont mortes, ainsi que l’hypocrisie de ce gouvernement, qui prétend que l’armée marocaine et les forces et corps de sécurité de l’État (FCSE) ont fait du bon travail dans ce massacre qui a eu lieu à la frontière de Melilia et à Nador”, a condamné Yeison García, porte-parole de Regularización Ya.

Concentración en la plaza del Callao, Madrid, contra la masacre en Melilla.

Ningún ser humano es ilegal.#RegularizacionYa

26.06.2022/©ÁlvaroMinguito pic.twitter.com/CfKuC4KW1R — Álvaro Minguito (@AlvaroMin) June 26, 2022

Vendredi 24 juin dernier, près de 2000 migrants subsahariens se sont dirigés en bloc pour franchir la clôture frontalière. Au moins 133 personnes ont réussi à y pénétrer tandis que 140 policiers ont été blessés, selon les autorités locales marocaines. Des suites des affrontements entre migrants et forces de l’ordre, le bilan a grimpé à 23 morts et plus de 200 blessés, selon la même source.