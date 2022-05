Khouribga : un cadre bancaire détourne 30 millions de dirhams et prend la fuite

Un scandale de plus. Une agence bancaire de la ville de Khouribga, située sur la place Moujahidine, a été pointée du doigt pour une affaire de détournement d’une trentaine de millions de dirhams des comptes des clients, au profit du directeur de l’agence, qui est parvenu à fuir.

“Il n’agissait pas seul”

Le procureur général du roi près la Cour d’appel de la ville, Ahmed Mesmouki, a ordonné, mercredi 11 mai, l’ouverture d’une enquête judiciaire sur l’affaire, rapportent nos confrères du quotidien Assabah. Le suspect, activement recherché, aurait abusé de la confiance des clients et serait impliqué dans des faits d’escroquerie en bande organisée. “Il n’agissait pas seul. Il aurait des complices du même établissement financier, dont une cadre de la direction régionale de la banque”, ont mis en exergue plusieurs victimes.

Selon le quotidien arabophone, les responsables judiciaires et sécuritaires de la ville ont multiplié les réunions, en dressant une feuille de route en vue d’arrêter l’accusé et de récupérer l’argent.

L’expertise des communications téléphoniques de l’accusé permettra aux agents de la DGSN et de la DGST (investiguant en collaboration, selon les sources judiciaires d’Assabah) d’identifier tous les complices du responsable bancaire et les détournements effectués.

Le mis en cause entretenait des relations d’amitié avec ses victimes, majoritairement entrepreneurs, MRE et cadres, précise-t-on. “Plusieurs de ses clients effectuaient des transactions et autres opérations par voie téléphonique avant de finaliser les formalités, souvent tard le soir”, ont confié certaines victimes à Assabah, précisant que c’est ainsi que l’une des clientes s’est évanouie après avoir découvert la disparition d’une somme de trois millions de dirhams de son compte.