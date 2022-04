La Marine royale porte assistance à 192 candidats à la migration irrégulière

Des migrants en difficulté à bord d’embarcations de fortune, de jet-skis, certains s’aventurant même à la nage… et une personne décédée.

Les personnes secourues ont reçu les premiers soins à bord des unités de la Marine royale avant d’être acheminées par la suite vers les ports les plus proches du royaume, puis remises à la Gendarmerie royale pour les procédures d’usage, indique la source militaire, soulignant que la dépouille mortelle a été transférée à la morgue de l’hôpital de Laâyoune.

Pour rappel, fin mars, lors des travaux de la première réunion ministérielle des pays champions de la mise en œuvre du Pacte de Marrakech sur les migrations, le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita avait souligné la nécessité d’“encourager les migrations régulières, de réduire les vulnérabilités des migrants, tout en favorisant les échanges, la coopération et les partenariats”. “La migration ne peut plus être vue comme une tare, pas plus que le migrant ne peut plus être perçu comme une menace”, avait-il déclaré.

Bien qu’elles soient connues pour leur danger, ces routes continuent d’attirer des migrants qui, aussi déterminés soient-ils, se voient confrontés à leur manque de moyens, mettant leurs vies en péril pour atteindre l’autre côté de la rive.

(avec MAP)