Nador : 6 personnes interpellées pour liens présumés avec des réseaux internationaux d'immigration illégale

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué que les prévenus ont été appréhendés lors d’opérations sécuritaires simultanées menées à Nador, Zeghanghane et la zone rurale « Laassara » de la commune Beni Sidal.

Les investigations ont permis de localiser de grands ateliers de fabrication et de montage de canots pneumatiques et des plaques en bois utilisées dans les opérations d’immigration clandestine par voie maritime, équipés de matériels de couture, d’emballage et d’assemblage des pièces de bois utilisées dans la fabrication des embarcations, a ajouté la même source.

#مكافحة_الجريمة

الناظور.. عملية أمنية مشتركة بين الشرطة القضائية ومصالح مراقبة التراب الوطني تسفر عن توقيف ستة أشخاص، يشتبه في تورطهم في صناعة وتوريد زوارق مطاطية ومعدات الملاحة البحرية لفائدة شبكات تنظيم الهجرة غير المشروعة. pic.twitter.com/Zy53OA51jJ — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) April 19, 2022

Les perquisitions ont également permis la saisie de deux voitures, deux moteurs, d’appareils de communication et de géolocalisation marine, ainsi que quatre conteneurs de carburants, trois pompes à air et 27 canots pneumatiques dont 12 en cours de fabrication, a précisé la DGSN.

Les premiers éléments de l’enquête ont révélé que les individus interpellés seraient impliqués dans la fabrication et la fourniture de canots pneumatiques et d’équipements de navigation maritime au profit de réseaux criminels actifs dans l’organisation de l’immigration illégale et de la traite des êtres humains.

(Avec MAP)