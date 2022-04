Réunions de printemps BM-FMI : Nadia Fettah Alaoui préside une délégation marocaine à Washington

La ministre a présidé les réunions du Groupe consultatif africain avec la directrice générale du FMI et le président du GBM, tenues respectivement les 21 et 22 avril 2022.

Lors de ces réunions, Fettah Alaoui, en tant que présidente du Caucus africain pour l’année 2022, a mis l’accent sur les défis qu’affrontent les pays africains notamment le surendettement, l’insécurité alimentaire, les fragilités et l’adaptation aux changements climatiques, lesquelles se sont accentuées, a-t-elle dit, par le déclenchement de la crise ukrainienne et son impact sur les prix des produits énergétiques et alimentaires.

Participation de Madame la Ministre de l’économie et des finances aux travaux des Réunions du printemps du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international ➡️https://t.co/WcIvxS6ptF pic.twitter.com/ljlIBSLkMv — Ministère de l’Economie et des Finances (@financesmaroc) April 25, 2022

En marge de cet événement, la ministre de l’Économie et des Finances a tenu une réunion avec la DG du FMI, avec la participation en mode virtuel du Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri.

La ministre a ainsi salué les initiatives lancées par le FMI, “afin de mieux répondre aux besoins de financement des pays en développement”. Le Wali de Bank Al-Maghrib a, quant à lui, rappelé la stratégie nationale d’inclusion financière ciblant particulièrement les femmes, les jeunes et les très petites entreprises.

La patronne du FMI a, pour sa part, “félicité le Maroc pour la réussite de la campagne de vaccination” et “salué” sa stratégie en matière d’atténuation des effets de la crise et de relance économique.

Par ailleurs, la ministre de l’Économie et des Finances a tenu des réunions bilatérales avec d’autres responsables du GBM et du FMI.

L’entretien avec la vice-présidente et secrétaire générale du groupe de la Banque mondiale, Diariétou Gaye, a été l’occasion de discuter de l’état d’avancement des préparatifs pour l’organisation des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI qui se dérouleront en octobre 2023 à Marrakech.

(avec MAP)